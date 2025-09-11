Trong những ngày gần đây, Vương Tinh liên tục chia sẻ những câu chuyện hậu trường của các nghệ sĩ Hồng Kông, trong đó có Thành Long - người hiện đang được cho là gặp vấn đề về sức khỏe. Vương Tinh không né tránh, trực tiếp nhấn mạnh tình trạng của nam diễn viên nổi tiếng.

Khi còn trẻ, Thành Long luôn làm việc với cường độ cao và nhiều lần đối mặt với nguy hiểm. Một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra trong quá trình quay phim Long Huynh Hổ Đệ. Ngôi sao võ thuật từng ngã từ trên cao, bất tỉnh với máu chảy khắp sàn nhà, và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hộp sọ bị vỡ, xương gãy chọc vào não.

Vì ekip đang ở Nam Tư, việc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, một bác sĩ tư nhân từ Thụy Sĩ đã thực hiện ca mổ kéo dài gần 12 tiếng, cứu sống Thành Long. Dù trải qua chấn thương nặng nề, nam diễn viên may mắn hồi phục mà không để lại di chứng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo Vương Tinh, những vết thương này vẫn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của Thành Long. Hiện tại, nam nghệ sĩ có thói quen ngủ trên sàn khách sạn thay vì giường vì cảm thấy cứng hơn và giảm đau lưng. Quá trình đóng phim từ khi còn trẻ, hầu hết các cảnh mạo hiểm đều do Thành Long tự thực hiện mà không nhờ đến hiệu ứng đặc biệt hay thiết bị bảo hộ, khiến nguy cơ chấn thương luôn thường trực.

Hiện tại, Thành Long đã ngoài 70 tuổi. Dù thể trạng vẫn phi thường, hồi phục nhanh chóng và năng lượng dồi dào, nam diễn viên vẫn phải thận trọng với các cảnh quay mạo hiểm. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ tập trung sống thanh thản, chú trọng tu dưỡng bản thân, song niềm đam mê nghề nghiệp vẫn luôn thôi thúc.

Với những gì đã trải qua, có thể thấy rằng Thành Long luôn tận tâm với công việc và không ngại đối mặt với nguy hiểm để mang đến những cảnh quay chân thực. Tuy nhiên, ở tuổi này, việc bảo vệ sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, để tiếp tục duy trì sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống.

'Huyền thoại hành động' Thành Long tiếp tục tự thực hiện các cảnh mạo hiểm đến cuối đời

