Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Đây là bộ phim thứ 125 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc đạt doanh thu trên 1 tỷ NDT, đồng thời cũng là tác phẩm thứ 6 trong năm 2025 chạm tới thành tích đáng mơ ước này. Truyền thông nhận định Bắt gió đuổi ảnh là tín hiệu tích cực cho sự nghiệp đang lao dốc của Thành Long những năm gần đây, với hàng loạt phim thua lỗ bết bát.

bộ phim hành động Bắt gió đuổi ảnh do Thành Long, Lương Gia Huy đóng chính đang gây sốt phòng vé Hoa ngữ, liên tục chinh phục những cột mốc doanh thu ấn tượng. Mới đây, tác phẩm đã chính thức đạt doanh thu 1 tỷ NDT chỉ riêng tại thị trường tỷ dân, sau chưa đầy 3 tuần phát hành.

Cụ thể, những dự án với ngân sách lớn như Karate Kid: Legends, Thần thoại, Panda Plan của tài tử gạo cội liên tiếp thất bại về doanh thu, cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Khán giả thậm chí còn gán cho diễn viên sinh năm 1954 nhiều biệt danh khó nghe như “vua phim dở”, “liều thuốc độc phòng vé”...

Tuy nhiên, với hiệu ứng truyền miệng tích cực, Bắt gió đuổi ảnh đã giúp Thành Long xoay chuyển tình thế. Đây cũng là tác phẩm thứ hai trong sự nghiệp của ông, sau Kung Fu Yoga, cán mốc 1 tỷ NDT doanh thu.

Không chỉ gây sốt tại rạp Hoa ngữ, phim cũng được chiếu tại nhiều quốc gia châu Á và gặt hái thành tựu khả quan. Tại Malaysia, Bắt gió đuổi ảnh đã dắt túi 10 triệu ringgit, trở thành một trong những phim Trung có sức hút lớn nhất trong mùa hè này.

Ở tuổi 71, Thành Long vẫn giữ phong độ với các pha võ thuật sáng tạo, trong một không gian nhỏ, tận dụng mọi điều kiện để chiến đấu khiến khán giả mãn nhãn. Các cảnh hành động được thiết kế chỉn chu, nhóm diễn viên trẻ cũng từng đoạt giải võ thuật ở ngoài đời vì vậy bộ phim được đánh giá rất cao ở mảng hành động.

Không những vậy, phản diện do Lương Gia Huy thủ vai cũng có cảnh nổi bật khi một mình đấu với 30 người đàn ông khỏe mạnh, liên tục đâm chém với những chiêu thức mạnh mẽ sát phạt, tính thẩm mỹ bạo lực đạt đến đỉnh cao.

Nhờ đó, Bắt gió đuổi ảnh không chỉ có doanh thu tốt, danh tiếng cũng bùng nổ. Thậm chí, có ngày, phim còn vượt qua các bom tấn được đầu tư kinh phí lớn như Tiệm ảnh Nam Kinh, Đông cực đảo,... giành vị trí Top 1 doanh thu tại Trung Quốc.