Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Sao quốc tế 08/09/2025 16:15

Tác phẩm võ thuật mới nhất của Thành Long 'Bắt gió đuổi ảnh' được khen ngợi là 'phim hành động xuất sắc nhất 10 năm trở lại đây'.

bộ phim hành động Bắt gió đuổi ảnh do Thành Long, Lương Gia Huy đóng chính đang gây sốt phòng vé Hoa ngữ, liên tục chinh phục những cột mốc doanh thu ấn tượng. Mới đây, tác phẩm đã chính thức đạt doanh thu 1 tỷ NDT chỉ riêng tại thị trường tỷ dân, sau chưa đầy 3 tuần phát hành.

Đây là bộ phim thứ 125 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc đạt doanh thu trên 1 tỷ NDT, đồng thời cũng là tác phẩm thứ 6 trong năm 2025 chạm tới thành tích đáng mơ ước này. Truyền thông nhận định Bắt gió đuổi ảnh là tín hiệu tích cực cho sự nghiệp đang lao dốc của Thành Long những năm gần đây, với hàng loạt phim thua lỗ bết bát.

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả - Ảnh 1

Cụ thể, những dự án với ngân sách lớn như Karate Kid: Legends, Thần thoại, Panda Plan của tài tử gạo cội liên tiếp thất bại về doanh thu, cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Khán giả thậm chí còn gán cho diễn viên sinh năm 1954 nhiều biệt danh khó nghe như “vua phim dở”, “liều thuốc độc phòng vé”...

Tuy nhiên, với hiệu ứng truyền miệng tích cực, Bắt gió đuổi ảnh đã giúp Thành Long xoay chuyển tình thế. Đây cũng là tác phẩm thứ hai trong sự nghiệp của ông, sau Kung Fu Yoga, cán mốc 1 tỷ NDT doanh thu.

Không chỉ gây sốt tại rạp Hoa ngữ, phim cũng được chiếu tại nhiều quốc gia châu Á và gặt hái thành tựu khả quan. Tại Malaysia, Bắt gió đuổi ảnh đã dắt túi 10 triệu ringgit, trở thành một trong những phim Trung có sức hút lớn nhất trong mùa hè này.

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả - Ảnh 2

Ở tuổi 71, Thành Long vẫn giữ phong độ với các pha võ thuật sáng tạo, trong một không gian nhỏ, tận dụng mọi điều kiện để chiến đấu khiến khán giả mãn nhãn. Các cảnh hành động được thiết kế chỉn chu, nhóm diễn viên trẻ cũng từng đoạt giải võ thuật ở ngoài đời vì vậy bộ phim được đánh giá rất cao ở mảng hành động.

Không những vậy, phản diện do Lương Gia Huy thủ vai cũng có cảnh nổi bật khi một mình đấu với 30 người đàn ông khỏe mạnh, liên tục đâm chém với những chiêu thức mạnh mẽ sát phạt, tính thẩm mỹ bạo lực đạt đến đỉnh cao.

Nhờ đó, Bắt gió đuổi ảnh không chỉ có doanh thu tốt, danh tiếng cũng bùng nổ. Thậm chí, có ngày, phim còn vượt qua các bom tấn được đầu tư kinh phí lớn như Tiệm ảnh Nam Kinh, Đông cực đảo,... giành vị trí Top 1 doanh thu tại Trung Quốc.

 

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Trên kênh cá nhân gần đây, đạo diễn Vương Tinh cho biết Thành Long chịu đựng những chấn thương nghiêm trọng tích tụ từ hàng thập kỷ tham gia các cảnh hành động nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

'Huyền thoại hành động' Thành Long tiếp tục tự thực hiện các cảnh mạo hiểm đến cuối đời

'Huyền thoại hành động' Thành Long tiếp tục tự thực hiện các cảnh mạo hiểm đến cuối đời

Thành Long gây chú ý với bức ảnh thân mật cùng nữ diễn viên đàn em

Thành Long gây chú ý với bức ảnh thân mật cùng nữ diễn viên đàn em

Thành Long 'gây sốt' với vẻ ngoài trên đường phố, từ chối người đóng thế ở tuổi 71

Thành Long 'gây sốt' với vẻ ngoài trên đường phố, từ chối người đóng thế ở tuổi 71

Ngoại hình khác lạ 'vua võ thuật' Thành Long ở tuổi 71 gây chú ý khắp cõi mạng

Ngoại hình khác lạ 'vua võ thuật' Thành Long ở tuổi 71 gây chú ý khắp cõi mạng

Đóng cặp cùng Thành Long, Cổ Lực Na Trát phải nhận 'trái đắng' vì thành tích phim kém

Đóng cặp cùng Thành Long, Cổ Lực Na Trát phải nhận 'trái đắng' vì thành tích phim kém

TIN MỚI NHẤT

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Đời sống 41 phút trước
Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Video 1 giờ 14 phút trước
Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Video 1 giờ 28 phút trước
Nhìn ra ngoài, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng trăn khủng treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ lớp học

Nhìn ra ngoài, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng trăn khủng treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ lớp học

Video 1 giờ 33 phút trước
Đang cùng cháu trai 4 tuổi đi dạo trên phố, người đàn ông bị hai con bò đực hung dữ lao tới tấn công

Đang cùng cháu trai 4 tuổi đi dạo trên phố, người đàn ông bị hai con bò đực hung dữ lao tới tấn công

Video 1 giờ 45 phút trước
Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tai nạn thương tâm: Bé trai 2 tháng tuổi tử vong sau khi bị đàn khỉ bắt cóc

Tai nạn thương tâm: Bé trai 2 tháng tuổi tử vong sau khi bị đàn khỉ bắt cóc

Video 2 giờ 7 phút trước
Trương Bá Chi 'nở mày nở mặt' nhờ 3 quý tử thần đồng, dân tình phải trầm trồ khen ngợi

Trương Bá Chi 'nở mày nở mặt' nhờ 3 quý tử thần đồng, dân tình phải trầm trồ khen ngợi

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Hãi hùng xe ben tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người bị thương ở TP.HCM

Hãi hùng xe ben tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người bị thương ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Bá Chi 'nở mày nở mặt' nhờ 3 quý tử thần đồng, dân tình phải trầm trồ khen ngợi

Trương Bá Chi 'nở mày nở mặt' nhờ 3 quý tử thần đồng, dân tình phải trầm trồ khen ngợi

Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt

Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'