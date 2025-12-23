Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 23/12/2025 15:50

3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên vượng tiến. Việc chi tiêu khoa học và tiết kiệm giúp cho túi tiền của con giáp này vẫn rủng rỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ nhanh chóng có được nguồn tích lũy đáng mơ ước. Bản mệnh duy trì những khoản thu cố định có thể chi trả cho các chi tiêu thiết yếu. Ngoài ra, bạn cũng có khoản đầu tư nho nhỏ và dự kiến sẽ mang về nguồn lợi không nhỏ trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên ấm êm, tốt đẹp. Tình cảm của những cặp đôi yêu nhau thêm bền chặt, thắm thiết nhờ nỗ lực vun vén tình cảm giữa những người trong cuộc sống. Người độc thân vì mãi ôm nỗi buồn không tên nên chưa sẵn lòng đón nhận tình yêu mới. 

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Cát Tinh nâng đỡ người tuổi này rất nhiều trong quá trình nâng cao vị thế ở nơi làm việc, từ đó củng cố đường tiến thân sau này của chính mình. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này là một người không thích tiêu xài phung phí cho những thứ không đâu, đồng thời còn làm ra nhiều tiền và tiết kiệm rất giỏi. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui. Trải qua nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, cuối cùng bạn cũng tìm được tình yêu đích thực cho đời mình. Theo đó, sự quan tâm chân thành của đối phương khiến bạn không thể nào quên được. 

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Được Tam Hợp cục giúp sức nên vận trình của người tuổi này tương sáng thấy rõ. Nhờ đó, bản mệnh có thể tìm ra được con đường phát triển đúng đắn để hỗ trợ tốt cho việc tiến thân. Các khoản thu từ công việc tay trái giúp con giáp này có được nguồn tài chính dồi dào. Điều này khiến cho bạn có thể tiêu xài thoải mái trong khoảng thời gian này. 

Vận trình tình cảm hòa hợp, ấm êm. Người độc thân và người có đôi nhận được gặp nhiều vận may liên quan đến chuyện tình cảm. Có thể nói, đào hoa vượng giúp cho đôi lứa yêu nhau trở nên khăng khít hơn.   

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới, thứ Ba 2/12/2025 ocủa 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Đời sống 11 phút trước
Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Tâm sự 16 phút trước
Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Sao quốc tế 31 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Tâm sự 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 49 phút trước
Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày Lễ Noel 2025, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, tha hồ hô mưa gọi gió, Thần Tài trao vé vàng, thành công vang dội

Sau ngày Lễ Noel 2025, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, tha hồ hô mưa gọi gió, Thần Tài trao vé vàng, thành công vang dội

Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn

Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/12/2025, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/12/2025, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, tiền đẻ ra tiền