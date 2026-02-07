Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, người dân hoảng loạn thoát hiểm bằng thang bộ

Đời sống 07/02/2026 08:32

Sáng ngày 7/2, một lãnh đạo UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) có thông tin với Báo Lao Động liên quan đến vụ cháy trên đường Trần Hữu Dực vào lúc nửa đêm.

Theo thông tin từ VTC News, một vụ cháy xảy ra tại tầng 9 tòa C2, chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Người dân cho biết, đám cháy khởi phát từ một căn hộ tại tầng 9. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau ít phút.

Cư dân sống tại tòa chung cư thông tin, khi đám cháy bùng phát, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo. Nghe chuông báo động, nhiều người dân hoảng hốt nhanh chóng di chuyển theo lối thang bộ thoát hiểm để đảm bảo an toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, người dân hoảng loạn thoát hiểm bằng thang bộ - Ảnh 1
Đám cháy tại tầng 9 toà chung cư - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào hồi 0h50 ngày 7/2, Đội CC&CNCH khu vực số 16 nhận tin báo cháy quán bia ven đường Trần Hữu Dực (phía trước tòa nhà Iris Garden), phường Từ Liêm.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định diện tích cháy khoảng 20m2.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản gồm vật dụng tại khu vực bếp và đang tiếp tục được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

