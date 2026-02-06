Con gái bị bạn đánh, bố xông vào nhà tát liên tiếp vào mặt nam sinh

06/02/2026

Công an phường Mão Điền (tỉnh Bắc Ninh) đang xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe người khác xảy ra tại tổ dân phố Lũy Hậu.

Theo thông tinn từ báo Dân trí, ngày 5/2, Công an phường Mão Điền (tỉnh Bắc Ninh) đang xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe người khác xảy ra tại tổ dân phố Lũy Hậu.

Trước đó, Công an phường Mão Điền tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà L.T.L. (trú tại tổ dân phố Lũy Hậu, phường Mão Điền). Theo nội dung đơn, bà L. tố giác N.X.T. (trú tại tổ dân phố Táo, phường Mão Điền) có hành vi cố ý gây thương tích đối với cháu N.N.B. (11 tuổi, là cháu ruột bà L.).

Con gái bị bạn đánh, bố xông vào nhà tát liên tiếp vào mặt nam sinh - Ảnh 1
Hình ảnh vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tinn từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 11h ngày 4/2, do bực tức việc B. đánh con gái 11 tuổi, T. đã đến nhà tìm bé trai nói chuyện. Tại đây, người đàn ông dùng tay tát nhiều lần vào vùng mặt cháu bé dù có bà của B. đứng ngay cạnh.

Hậu quả, cháu B. bị đánh sưng, phù nề vùng mặt và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Mão Điền phối hợp các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Con gái bị bạn đánh phụ huynh đánh học sinh

