Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Mới đây, Lâm Tâm Như, Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi gây chú ý khi cùng chia sẻ loạt ảnh đi du lịch đầu xuân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Lâm Tâm Như, Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi gây chú ý khi cùng chia sẻ loạt ảnh đi du lịch đầu xuân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Do Thư Kỳ có tên thật là Lâm Lập Tuệ, nên cô cùng Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi từ lâu đã được bạn bè trong giới giải trí gọi thân mật là “chị em họ Lâm”. 3 mỹ nhân duy trì mối quan hệ vô cùng gắn bó, thường xuyên gặp gỡ, ăn uống và cùng nhau đi du lịch.

Trong những bức ảnh chụp chung, Thư Kỳ, Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi đều nở nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ thân thiết và vui vẻ. Trước đó, cả ba từng cùng nhau dùng bữa tối, ghi lại khoảnh khắc đời thường trong không khí ấm áp.

Đáng chú ý, dù xuất hiện với gương mặt mộc, 3 người đẹp vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi tắn và thần thái cuốn hút.

Lâm Tâm Như, Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi duy trì tình bạn thân thiết suốt nhiều năm qua. Không chỉ 3 nữ nghệ sĩ gắn bó, chồng của họ cũng trở thành bạn bè thân quen, thường xuyên gặp gỡ và qua lại.

Từng có thời điểm, khi Lâm Tâm Như dọn về nhà mới, làng giải trí lan truyền tin đồn cô cho Thư Kỳ mượn nhà để “lấy vía” chuyện con cái. Truyền thông sau đó nhiều lần bắt gặp Thư Kỳ cùng chồng là Phùng Đức Luân xuất hiện tại căn nhà đứng tên vợ chồng Lâm Tâm Như, khiến tin đồn càng được chú ý.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ với gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. Cô kết hôn với diễn viên Hoắc Kiến Hoa năm 2016 và hiện có một con gái.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Hoàn Châu cách cách", "Tân dòng sông ly biệt", "Kinh thành nhà số 81"… những năm gần đây cô chủ yếu sinh sống và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Thư Kỳ (sinh năm 1976) là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi tại Hong Kong (Trung Quốc), cô từng bước vượt qua định kiến để khẳng định thực lực, từ diễn viên gây tranh cãi trở thành Ảnh hậu danh giá và đạo diễn được đánh giá cao.

Thư Kỳ để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như "Sắc tình nam nữ", "Nhiếp Ẩn Nương", "Phi thành vật nhiễu", đồng thời duy trì sức hút với vẻ đẹp không tuổi và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh lẫn thời trang quốc tế.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hát tình ca, cả hai đều đam mê âm nhạc, từng ra album riêng.

