Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Con số 609 triệu NDT này không phải doanh số toàn bộ thương hiệu Lao Feng Xiang, mà chỉ riêng các sản phẩm “cùng mẫu Đinh Vũ Hề” - tức là những món mà người mua xác định rõ ràng là mua vì anh.

Mới đây, thương hiệu vàng Lao Feng Xiang (Lão Phượng Tường) vừa công bố, sau khi chọn nam diễn viên Đinh Vũ Hề làm đại sứ toàn cầu, chỉ trong 2 tuần, doanh số sản phẩm vàng cùng mẫu với anh đã vượt 609 triệu NDT (khoảng 2.276 tỉ đồng), trực tiếp tạo nên một thành tích mang tính hiện tượng trong ngành vàng trang sức.

Hai tuần tiếp theo, trên các nền tảng Tmall và JD, doanh số sản phẩm Đinh Vũ Hề quảng cáo ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt là 1.868% và 2.339% - đây là tốc độ tăng trưởng hiếm có trong ngành.

Thực tế, ngay từ ngày công bố ngôi sao “Vĩnh dạ tinh hà” làm đại sứ, doanh số đã bùng nổ. Ngày 25.1, dòng sản phẩm cùng mẫu của Đinh Vũ Hề vừa lên kệ 5 phút đã bán được 150 sản phẩm, doanh thu toàn kênh trong ngày lập tức vọt lên 75 triệu NDT.

Theo truyền thông, doanh thu “khủng” của Đinh Vũ Hề không chỉ dựa vào hiệu ứng ngôi sao, mà là kết quả của nhiều yếu tố. Cốt lõi nhất chính là sự “song phương hợp tác” giữa Đinh Vũ Hề và cộng đồng người hâm mộ “Hải đường” - được biết đến với sức mua vô cùng mạnh.

Một số cư dân mạng cho rằng, con số 609 triệu NDT chỉ thể hiện giá trị của những mặt hàng cùng mẫu, và số tiền thực tế mà người hâm mộ mua có thể còn cao hơn nữa.

Mặt khác, Đinh Vũ Hề là một nam diễn viên “chiều fan”. Ngay trong sự kiện công bố danh phận đại sứ, anh đã tự bỏ tiền túi, chọn 1 dây chuyền vàng và 3 vòng tay, tặng ngẫu nhiên cho 4 fan may mắn tại chỗ, giá trị mỗi món từ vài nghìn đến hơn chục nghìn NDT. Anh còn cố ý xé nhãn giá, sợ fan để ý đến giá tiền, tự tay gói và trao tận tay, sự chân thành nằm hết trong từng chi tiết.

Kiểu “chiều fan cứng” này không phải lần đầu. Trước đó, nam diễn viên từng bỏ ra 150.000 NDT mua 27 dây chuyền tặng fan, còn thường xuyên mua trà sữa, thuê trọn khu vui chơi cho fan.

Chính sự chân thành bền bỉ lâu dài này khiến độ gắn bó của fan đối với Đinh Vũ Hề ngày càng bền chặt. Lần này, khi Đinh Vũ Hề có hợp đồng đại sứ mới, người hâm mộ đã hết mình ủng hộ, biến tình yêu dành cho thần tượng thành sức mua thực tế.

Chiến lược trẻ hóa thương hiệu của Lao Feng Xiang được nhận xét là đi đúng hướng. Việc chọn nam diễn viên sinh năm 1995 làm đại sứ đã giúp Lao Feng Xiang chuyển mình từ “thương hiệu của phụ huynh” thành “vàng bản mệnh của người trẻ”.

Lần hợp tác này đưa Đinh Vũ Hề trở thành diễn viên Hoa ngữ sinh sau năm 1995 đầu tiên làm đại sứ toàn cầu cho hạng mục vàng.

Việc Đinh Vũ Hề cùng lúc sở hữu ma trận đại diện từ thương hiệu thời trang xa xỉ quốc tế Versace đến thương hiệu vàng lâu đời bậc nhất Trung Quốc Lao Feng Xiang, được giới trong ngành xem là trường hợp hiếm hoi về giá trị thương mại.