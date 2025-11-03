Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm'

Đinh Vũ Hề nhận về nhiều lời khen diễn xuất ổn định, thần thái nam chính vẫn giữ được "hào quang" từ thời Mộ Thanh (Vĩnh Dạ Tinh Hà). Tuy nhiên, nhân vật của anh bị chê thiết kế an toàn và thiếu chiều sâu. Một cư dân mạng nhận xét: "Đinh Vũ Hề đang cố gánh phim, nhưng kịch bản không cho anh ấy cơ hội tỏa sáng".

Theo dữ liệu từ Cloud Drama và Baidu Index, Sơn Hà Chẩm do Đinh Vũ Hề đóng chính chỉ đạt 23.000 điểm nhiệt trong ngày đầu phát sóng. Đây là con số thấp nhất trong nhóm phim cổ trang cấp S ra mắt cùng kỳ. Chỉ số tìm kiếm Baidu dừng ở mức 46.000, thua xa Vĩnh Dạ Tinh Hà (2024) - tác phẩm từng giúp Đinh Vũ Hề bứt phá với hơn 120.000 điểm nhiệt chỉ sau 3 tập. Trên nền tảng Douban, phim hiện chấm 6.2/10 với hơn 15.000 lượt đánh giá, trong đó 42% khán giả cho điểm 1-2 sao.

Nữ chính của phim là Tống Thiến - người thường xuyên bị đánh giá "mắt vô hồn, biểu cảm đơ" và không tạo được chemistry với Đinh Vũ Hề. Cặp đôi nhận về nhiều đánh giá tiêu cực như: "Cảnh tình cảm giữa hai người như đang đọc kịch bản, không chút rung động".

Nhiều khán giả nhận xét kịch bản thiếu logic, nhịp phim chậm chạp và lạm dụng kỹ xảo quay chậm đến mức gây khó chịu. Đặc biệt là cảnh mở đầu khi nữ chính Tống Thiến thể hiện màn múa kiếm bị so sánh trực tiếp và đánh giá thua xa phân đoạn tương tự của Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn (2023).

Nguyên tác thuộc thể loại trọng sinh, khi nữ chính Sở Du (Tống Thiến), đích trưởng nữ của Sở tướng quân, vì mang hận người chồng Cố Sở Sinh (Phó Tân Bác) và em gái Sở Cẩm (Chu Khiết Quỳnh) mà chết không nhắm mắt. Tỉnh dậy, nàng thấy mình lại là một Sở Du trước khi theo Cố Sở Sinh. Kiếp này, nàng nhất quyết không mắc phải sai lầm nữa, sẽ chấp thuận mối hôn sự với thế tử Vệ Quân của Trấn Quốc Hầu. Tuy nhiên, Vệ gia bị hãm hại, toàn bộ thanh niên trai tráng bỏ mình trong cuộc chiến Bạch Đế Cốc, chỉ một mình con út Vệ Uẩn (Đình Vũ Hề) trở về. Sở Du sử dụng trí nhớ từ kiếp trước, phối hợp với sự thông minh bản lĩnh của mình, để đi tìm chân tướng. Trong quá trình đó, nàng và Vệ Uẩn vượt qua chướng ngại chị dâu và em chồng phải lòng nhau, cùng nhau bảo vệ Vệ gia khỏi kiếp nạn.

Tuy nhiên, khi chuyển thể thành phim, yếu tố trọng sinh bị loại bỏ. Sở tướng quân chết trận, Vệ gia cũng đã tàn tạ, thì Sở Du nhận được tin báo dữ từ anh trai (Tào Tuấn). Nàng chấp nhận trở thành thê tử của Vệ Quân đã qua đời, gả qua Vệ gia như người phụ nữ goá bụa, để điều tra vụ việc.

Bởi phiên bản chuyển thể thay đổi quá nhiều chi tiết từ nguyên tác nhằm loại bỏ yếu tố trọng sinh, khán giả đánh giá phim trở nên rời rạc, thiếu logic, sự phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật phi lôgíc khiến tác phẩm có nguy cơ trở thành “bom xịt”.