Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm'

Sao quốc tế 03/11/2025 20:56

Đinh Vũ Hề trở lại màn ảnh cuối năm 2025 với phim Sơn Hà Chẩm, đánh dấu lần đầu hợp tác cùng Tống Thiến. Bộ phim chính thức phát sóng trên nền tảng Tencent Video ngày 30 tháng 10 và hiện đang cố gắng vượt lên trên bảng xếp hạng phim cổ trang cùng thời điểm.

Theo dữ liệu từ Cloud Drama và Baidu Index, Sơn Hà Chẩm do Đinh Vũ Hề đóng chính chỉ đạt 23.000 điểm nhiệt trong ngày đầu phát sóng. Đây là con số thấp nhất trong nhóm phim cổ trang cấp S ra mắt cùng kỳ. Chỉ số tìm kiếm Baidu dừng ở mức 46.000, thua xa Vĩnh Dạ Tinh Hà (2024) - tác phẩm từng giúp Đinh Vũ Hề bứt phá với hơn 120.000 điểm nhiệt chỉ sau 3 tập. Trên nền tảng Douban, phim hiện chấm 6.2/10 với hơn 15.000 lượt đánh giá, trong đó 42% khán giả cho điểm 1-2 sao.

Đinh Vũ Hề nhận về nhiều lời khen diễn xuất ổn định, thần thái nam chính vẫn giữ được "hào quang" từ thời Mộ Thanh (Vĩnh Dạ Tinh Hà). Tuy nhiên, nhân vật của anh bị chê thiết kế an toàn và thiếu chiều sâu. Một cư dân mạng nhận xét: "Đinh Vũ Hề đang cố gánh phim, nhưng kịch bản không cho anh ấy cơ hội tỏa sáng". 

Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm' - Ảnh 1

 

Nữ chính của phim là Tống Thiến - người thường xuyên bị đánh giá "mắt vô hồn, biểu cảm đơ" và không tạo được chemistry với Đinh Vũ Hề. Cặp đôi nhận về nhiều đánh giá tiêu cực như: "Cảnh tình cảm giữa hai người như đang đọc kịch bản, không chút rung động". 

Nhiều khán giả nhận xét kịch bản thiếu logic, nhịp phim chậm chạp và lạm dụng kỹ xảo quay chậm đến mức gây khó chịu. Đặc biệt là cảnh mở đầu khi nữ chính Tống Thiến thể hiện màn múa kiếm bị so sánh trực tiếp và đánh giá thua xa phân đoạn tương tự của Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn (2023). 

Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm' - Ảnh 2

Nguyên tác thuộc thể loại trọng sinh, khi nữ chính Sở Du (Tống Thiến), đích trưởng nữ của Sở tướng quân, vì mang hận người chồng Cố Sở Sinh (Phó Tân Bác) và em gái Sở Cẩm (Chu Khiết Quỳnh) mà chết không nhắm mắt. Tỉnh dậy, nàng thấy mình lại là một Sở Du trước khi theo Cố Sở Sinh. Kiếp này, nàng nhất quyết không mắc phải sai lầm nữa, sẽ chấp thuận mối hôn sự với thế tử Vệ Quân của Trấn Quốc Hầu. Tuy nhiên, Vệ gia bị hãm hại, toàn bộ thanh niên trai tráng bỏ mình trong cuộc chiến Bạch Đế Cốc, chỉ một mình con út Vệ Uẩn (Đình Vũ Hề) trở về. Sở Du sử dụng trí nhớ từ kiếp trước, phối hợp với sự thông minh bản lĩnh của mình, để đi tìm chân tướng. Trong quá trình đó, nàng và Vệ Uẩn vượt qua chướng ngại chị dâu và em chồng phải lòng nhau, cùng nhau bảo vệ Vệ gia khỏi kiếp nạn.

Tuy nhiên, khi chuyển thể thành phim, yếu tố trọng sinh bị loại bỏ. Sở tướng quân chết trận, Vệ gia cũng đã tàn tạ, thì Sở Du nhận được tin báo dữ từ anh trai (Tào Tuấn). Nàng chấp nhận trở thành thê tử của Vệ Quân đã qua đời, gả qua Vệ gia như người phụ nữ goá bụa, để điều tra vụ việc.

Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm' - Ảnh 3

Bởi phiên bản chuyển thể thay đổi quá nhiều chi tiết từ nguyên tác nhằm loại bỏ yếu tố trọng sinh, khán giả đánh giá phim trở nên rời rạc, thiếu logic, sự phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật phi lôgíc khiến tác phẩm có nguy cơ trở thành “bom xịt”.

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Được quảng bá là dự án cấp S, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng và đánh dấu sự trở lại của Đinh Vũ Hề sau “Vĩnh dạ tinh hà”, phim được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích đầu mùa. Tuy nhiên, ngay từ khi ra mắt, “Sơn Hà Chẩm” đã khiến nhiều người thất vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đinh Vũ Hề sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Đinh Vũ Hề chấp nhận làm khó bản thân, trở thành 'điểm sáng' trong Hoài Thủy Trúc Đình

Đinh Vũ Hề chấp nhận làm khó bản thân, trở thành 'điểm sáng' trong Hoài Thủy Trúc Đình

Xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề từ chối đóng phim Nguyệt Đô Hoa Lạc

Xôn xao thông tin Đinh Vũ Hề từ chối đóng phim Nguyệt Đô Hoa Lạc

Đinh Vũ Hề nhận 'cơn mưa lời khen' khi nhanh trí cứu bạn diễn nhí trên phim trường

Đinh Vũ Hề nhận 'cơn mưa lời khen' khi nhanh trí cứu bạn diễn nhí trên phim trường

Đinh Vũ Hề 'vượt mặt' Vương Nhất Bác, được Ngu Thư Hân dành tặng điều đặc biệt này

Đinh Vũ Hề 'vượt mặt' Vương Nhất Bác, được Ngu Thư Hân dành tặng điều đặc biệt này

Đinh Vũ Hề khiến dân tình 'phật ý' vì phát ngôn liên quan đến Ngu Thư Hân

Đinh Vũ Hề khiến dân tình 'phật ý' vì phát ngôn liên quan đến Ngu Thư Hân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Sau đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm'

Đinh Vũ Hề trượt dốc khi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của 'Sơn Hà Chẩm'

Sao quốc tế 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Sau ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/11/2025, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánh

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/11/2025, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thay đổi diện mạo và tự tin hơn với hình xăm che sẹo

Thay đổi diện mạo và tự tin hơn với hình xăm che sẹo

Làm đẹp 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hậu trường 4 giờ 11 phút trước
Phẫn nộ: Nam sinh bị đánh hội đồng trong trường học, hiện đang nguy kịch

Phẫn nộ: Nam sinh bị đánh hội đồng trong trường học, hiện đang nguy kịch

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Nghẹt thở người dân lao xuống dòng nước lũ cứu nam sinh lớp 11

Nghẹt thở người dân lao xuống dòng nước lũ cứu nam sinh lớp 11

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Bác sĩ thẩm mỹ David Bùi chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân ở tuổi 40+

Bác sĩ thẩm mỹ David Bùi chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân ở tuổi 40+

Sức khỏe 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hồ Hạnh Nhi tặng Hồ Định Hân cặp vòng vàng song hỷ khiến dân tình trầm trồ

Hồ Hạnh Nhi tặng Hồ Định Hân cặp vòng vàng song hỷ khiến dân tình trầm trồ

Danh tính nữ người mẫu tử vong bí ẩn trong bồn tắm, bạn trai bị điều tra

Danh tính nữ người mẫu tử vong bí ẩn trong bồn tắm, bạn trai bị điều tra

Ngao Thụy Bằng chặn xe, phản ứng gay gắt với fan cuồng bám đuôi

Ngao Thụy Bằng chặn xe, phản ứng gay gắt với fan cuồng bám đuôi

Phim 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo kỳ tích sau 30 năm

Phim 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo kỳ tích sau 30 năm

Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này

Trương Bá Chi khiến dân tình 'chuyển từ ghét sang yêu quý' vì lý do này

Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua?

Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua?