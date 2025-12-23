Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Chiếc xe buýt liên tỉnh, chở 34 hành khách, đã mất lái trên đường cao tốc vào rạng sáng ngày 22/12. Hậu quả 6 người được xác nhận đã tử vong tại chỗ và 10 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện hoặc trong quá trình điều trị. Còn 18 người sống sót đang được điều trị.

