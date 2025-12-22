Thót tim khoảnh khắc bắt sống trăn khổng lồ dài 3,6 mét trong vườn nhà dân khiến nhiều người hoang mang

Một con trăn dài 3,6 mét đã được phát hiện tại làng Bettiah, bang Bihar, Ấn Độ, vào ngày 21/12. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát cùng các cán bộ lâm nghiệp đã nhanh chóng đến hiện trường. Họ đã bắt giữ con trăn và đưa nó đến một nơi an toàn trong rừng.

