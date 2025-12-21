Thấy bé gái rơi từ xe ba bánh xuống đường, tài xế xe buýt lập tức có màn xử lý cực nhanh khiến người xem thót tim

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại tại Lư Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào ngày 14/12. Trong clip, một bé gái vô tình ngã khỏi xe ba bánh nhưng bố mẹ em không để ý và tiếp tục lái xe. Vào thời điểm này, tài xế xe buýt đang di chuyển phía sau nhận thấy sự việc liền lập tức bấm còi và dừng xe lại.

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

