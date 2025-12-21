Thấy bé gái rơi từ xe ba bánh xuống đường, tài xế xe buýt lập tức có màn xử lý cực nhanh khiến người xem thót tim

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại tại Lư Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào ngày 14/12. Trong clip, một bé gái vô tình ngã khỏi xe ba bánh nhưng bố mẹ em không để ý và tiếp tục lái xe. Vào thời điểm này, tài xế xe buýt đang di chuyển phía sau nhận thấy sự việc liền lập tức bấm còi và dừng xe lại.
Video 1 giờ 25 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Hài hước: Đà điểu chạy mất khi đang cõng du khách xinh đẹp trên lưng và cái kết "cười ra nước mắt" Hài hước: Đà điểu chạy mất khi đang cõng du khách xinh đẹp trên lưng và cái kết "cười ra nước mắt"

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý