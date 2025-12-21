Tiếp cận quá gần với những con vật trong lúc chụp ảnh, một người đàn ông đã bị voi giẫm tử vong

Vụ việc xảy ra ở bên vệ đường ở Tây Bokaro, Jharkhand, Ấn Độ. Tuy nhiên, một số người đàn ông được cho là đã tiếp cận quá gần với những con vật khi chụp ảnh, dẫn đến việc voi tấn công du khách Amit Rajwar, 33 tuổi tử vong.

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

