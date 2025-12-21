Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

6 công nhân đến từ Bihar, Ấn Độ, đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương sau khi một bể chứa nước tại một nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đang xây dựng ở khu vực Butibori thuộc Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Maharashtra (MIDC) của Nagpur bị sập vào ngày 19/12.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

