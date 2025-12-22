Chó nhà 'tử chiến' báo dữ trong đêm và cái kết gay cấn khiến người xem bất ngờ

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư ở Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ, vào ngày 15/12. Vài giây sau, con báo tấn công chó nhà và gây ra một cuộc giằng co dữ dội khi cả hai cắn nhau trên mặt đất. Điều đáng kinh ngạc là con báo đã rút lui sau khi bị áp đảo và chú chó dũng cảm đã đuổi theo nó một đoạn ngắn.

Video 58 phút trước 58 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-nha-tu-chien-bao-du-trong-em-va-cai-ket-gay-can-khien-nguoi-xem-bat-ngo-749109.html