Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Tâm linh - Tử vi 22/12/2025 16:16

Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài chính, tình cảm. Nhờ có quý nhân xuất hiện mà công việc của bạn trở nên thoáng đãng hanh thông, phát triển lên như diều gặp gió.Đồng thời, Thần Tài cùng lúc bảo hộ độ trì, giúp họ bứt phá ngoạn mục.

Tình cảm đôi lứa trong thời gian tới của tuổi Mùi có tín hiệu khởi sắc rực rỡ. Bạn có thể dè dặt và cần thời gian để mở lòng. Vì vậy, để chào đón một khởi đầu mới tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc, bạn cần cởi mở hơn với những trải nghiệm mới và bước ra khỏi vùng an toàn. Những cuộc trò chuyện sáng tạo có thể đem đến cho bạn những khoảnh khắc khó quên. 

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng. Nếu như tài chính không thay đổi quá nhiều thì ít nhất cũng tìm được hỷ sự trong công việc. Đặc biệt, thời gian này tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. 

Con đường tình duyên của bạn vô cùng thăng hoa, dù đang độc thân cũng sẽ tìm được một người như ý, sớm có hỷ tín trong nhà. Với những người có gia đình trong thời gian này sẽ có thể đón thêm thành viên mới trong nhà. Cuộc sống càng thêm hạnh phúc.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Công việc tiến triển thuận lợi khiến tinh thần của bạn cũng thoải mái hơn. Do đó, thời vận của bạn sẽ đỏ thắm như son. Bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Ngoài ra, về vận trình tình cảm, các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người. Đây cũng là thời điểm mà hai người cần trưởng thành và tin tưởng nhau hơn, đồng thời nếu có nghi ngờ thì cũng cần thẳng thắn trao đổi. Như vậy thì mối quan hệ sẽ ngày càng bền chặt hơn.  

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 23/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 23/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Ba 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời khiến nhiều người kinh ngạc

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời khiến nhiều người kinh ngạc

Video 1 giờ 33 phút trước
Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đi về phía cậu bé đang chơi cầu lông đá gục bé trên phố rồi bỏ đi

Vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đi về phía cậu bé đang chơi cầu lông đá gục bé trên phố rồi bỏ đi

Video 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Chồng đi công tác về bất ngờ, vào phòng tắm thì 'rụng rời' tay chân trước hành động kỳ lạ của vợ

Chồng đi công tác về bất ngờ, vào phòng tắm thì 'rụng rời' tay chân trước hành động kỳ lạ của vợ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

Đời sống 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Thanh Hóa: Lên kịch bản "giả chết" trục lợi gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm, 5 năm sau quay về xin xóa khai tử

Thanh Hóa: Lên kịch bản "giả chết" trục lợi gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm, 5 năm sau quay về xin xóa khai tử

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Bước sang năm mới (năm 2026), vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, Phúc Khí vây quanh

Bước sang năm mới (năm 2026), vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, Phúc Khí vây quanh