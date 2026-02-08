Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Tâm sự 08/02/2026 20:08

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

Tôi kết hôn đã 10 năm, có ba cô con gái. Ai cũng khuyên tôi ráng sinh thêm một đứa nữa, biết đâu là con trai. Nhưng tôi thấy nuôi ba con đã vất vả rồi, còn sợ không đủ sức lo đủ cho con, giờ ráng thêm một đứa nữa thì không ổn.

Quả thật tôi chưa từng nghe chồng thở than chuyện tôi sinh con gái. Chỉ có bố mẹ chồng tôi tỏ ra không thích, họ hàng cũng nói ra nói vào. Nhiều khi nhìn ba đứa con gái xinh xắn mình sinh ra, tôi chạnh lòng vì các con không được ông bà yêu thương nhiều. Nhưng cũng may, chồng tôi rất cưng yêu các con, luôn được các con quấn quýt không rời. Tôi nhìn thấy vậy cũng thấy được an ủi.

Tôi và chồng có nhà riêng, thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Nhưng mấy tháng gần đây, mẹ chồng tôi hay nói bóng gió bảo tôi không cần về, chồng tôi về là được rồi. Ban đầu tôi nghe tức lắm, nhưng nghĩ lại thì tôi có khó chịu cũng không thay đổi được gì.

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vừa dựng xe ở trước cửa nhà bố mẹ chồng, tôi điếng người khi thấy thứ đồ được treo trên giá phơi đồ. Đó là đồ của trẻ sơ sinh. Phải nói rằng bố mẹ chồng tôi chỉ có chồng tôi là con một, họ hàng gần đây cũng không có ai sinh con. Vậy đồ sơ sinh này là của ai mà lại phơi trong nhà bố mẹ chồng tôi?

Tôi im lặng đi vào nhà bố mẹ chồng. Cửa không khóa, tôi nghe tiếng tiếng con nít khóc, theo đó là tiếng của mẹ chồng tôi:

“Cháu nội của bà ngoan nào, trộm vía lớn lên thể nào cũng đẹp trai như bố mày! Bà đây được bế cháu trai thì mai có chết cũng hả dạ”.

Tôi đi đến phòng khách thì phát hiện chồng tôi đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ hơn tôi vài tuổi. Chồng tôi ôm vai cô ta, còn mẹ chồng tôi đang bế đứa trẻ. Nhìn họ như một gia đình thật sự, vậy tôi là ai đây?

Khi thấy sự xuất hiện của tôi, chồng tôi và người phụ nữ kia tỏ ra lúng túng. Mẹ chồng tôi thì vẫn cười giỡn với cháu nội như chẳng có chuyện gì. Sau khi trở về nhà, chồng tôi xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Anh nói rằng muốn hoàn thành tâm nguyện có cháu trai của mẹ, rằng anh không yêu người phụ nữ kia. Tôi cười nhạt, có kẻ ngốc mới tin!

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn ly hôn chồng, tôi thương ba đứa con của mình chẳng còn bố bên cạnh. Nhưng không ly hôn, mẹ con tôi làm sao sống trong gia đình thế này đây?

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

Suốt 5 năm sau đó, tôi yên tâm đi làm xa nhà, thỉnh thoảng về nhà nhưng vẫn không sợ mất vợ. Sau đó tôi quyết định chuyển đi công tác về gần nhà, tiện dành thời gian cho gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Không gian sống 1 giờ 35 phút trước
Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân