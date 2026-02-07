Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Tâm sự gia đình 07/02/2026 10:52

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp. Sau khi ăn uống cùng mọi người thì tôi ra sau vườn để nhận điện thoại của sếp.

Sau hơn một năm yêu nhau, tôi về ra mắt nhà bạn trai. Trước đó, dù đã có cảm tình với Vương nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu lâu dài để nếu có thể thì sẽ tiến tới hôn nhau sau này. Nhưng Vương có vẻ nôn nóng muốn cưới tôi, thấy vậy tôi cũng không đắn đo nhiều nữa, tôi đồng ý về nhà người yêu chơi.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp. Sau khi ăn uống cùng mọi người thì tôi ra sau vườn để nhận điện thoại của sếp. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy cháu trai của Vương. Vương có anh trai, đứa trẻ này là con của người anh đó.

 

Tôi cũng khá quý con nít nên bắt chuyện với thằng bé vài câu, hai cô cháu cứ nói qua nói lại một hồi. Sau đó tôi nghe thằng bé hỏi:

“Cô ơi cháu thích xe hơi đồ chơi lắm, cô mua cho cháu được không?”.

“Ừ được chứ, bao giờ tới sinh nhật của cháu, cô sẽ mua tặng cháu nhé”.

“Cô hứa nhé, cô phải mua chiếc này nè, cháu chỉ thiếu chiếc này thôi”.

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thằng bé chìa ra cho tôi xem một tập giới thiệu những chiếc xe đồ chơi. Tôi thầm nghĩ có vẻ thằng bé được gia đình người yêu chiều chuộng lắm. Vì cả một bộ sưu tập thì thằng bé đã có gần hết rồi. Tôi nghĩ dù sao cũng là vài món đồ chơi tôi có thể mua, mua đồ cho người thân của chồng tương lai thì cũng chẳng sao.

Sau đó tôi thấy cháu của người yêu chạy đi chơi cùng cậu bé hàng xóm. Tôi cũng chẳng để ý nữa, đi dạo một vòng xem khu vườn của nhà người yêu. Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:

“Tuần sau mình sẽ có cái xe mới cho cậu xem. Lúc đó mình sẽ cho cậu chơi cùng”.

“Lần này ai mua cho cậu thế?”.

“Thì vẫn là người yêu của chú mình đó. Cứ vài tuần là chú lại dẫn một cô người yêu về, mình lại được họ mua cho một cái xe đẹp”.

"Sao chú ấy lại có nhiều bạn gái thế?".

"Bà nội mình nói chú có nhiều bạn gái là để dễ chọn vợ đó".

Tôi chết sững khi nghe lời thằng bé nói. Dù nó chỉ là con nít nhưng chẳng phải con nít luôn nói thật sao? Nếu thế thì Vương thường xuyên dẫn bạn gái về nhà trong khi quen tôi? Vậy tôi là gì với anh, và trong mắt bố mẹ anh chuyện này cũng bình thường sao? Họ nghĩ gì khi để con trai mình làm như thế? Hay là họ chấp nhận chuyện đó như việc chọn lựa con dâu?

Tôi vội vàng rời khỏi nhà người yêu. Tôi cảm thấy như mình đang chạy trốn khỏi người yêu phản bội và gia đình người yêu kì lạ đến mức khó hiểu kia. Thật may vì tôi chưa kết hôn, vì biết đâu được sau đó tôi sẽ phải đối diện với cảnh chồng có nhiều nhân tình mà chẳng biết làm sao, còn gia đình chồng thì vẫn làm ngơ như thế này!

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Không gian sống 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ giữa tháng 2/2026 trở đi, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng, đón Tết sung túc

Từ giữa tháng 2/2026 trở đi, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng, đón Tết sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "hóa đá" thấy món đồ lót của người phụ nữ khác đang phơi lù lù giữa sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "hóa đá" thấy món đồ lót của người phụ nữ khác đang phơi lù lù giữa sân

Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng "trắng tay" vì câu nói của mẹ ruột tại tòa

Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng "trắng tay" vì câu nói của mẹ ruột tại tòa

Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ