Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Đời sống 07/02/2026 11:22

Ngày 7/2, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 5 tầng ở phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 8h30 ngày 7/2, người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 3 căn nhà 5 tầng kinh doanh nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh.

Một số người bên trong nhà hàng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng.

Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát ở tầng cao, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khói đen bốc lên dày đặc, khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn - Ảnh 1
Lửa đỏ rực kèm khói đen bốc nghi ngút từ nhà hàng 5 tầng ở trung tâm TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 15 phút triển khai, đám cháy được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà hàng đang đóng cửa để sửa chữa.

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn - Ảnh 2
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tầng thượng căn nhà 5 tầng ở phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh: Báo Dân trí

Hiện trường đang được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Sáng ngày 7/2, một lãnh đạo UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) có thông tin với Báo Lao Động liên quan đến vụ cháy trên đường Trần Hữu Dực vào lúc nửa đêm.

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