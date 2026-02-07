Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì 'hóa đá' khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Tâm sự gia đình 07/02/2026 10:00

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Tôi thấy hối hận khi từng nghĩ lấy chồng rồi thì không cần cố gắng kiếm tiền. Vì không có tài chính vững vàng, sau khi ly hôn chồng tôi không thể nuôi con trai. Dù bố mẹ chồng cũ rất tốt nhưng tôi không hối hận khi ly hôn chồng.

Tôi từng có một người chồng vô tâm. Anh ta từng nói yêu tôi để lấy được tôi nhưng lại chưa từng chăm sóc vợ khi ốm nhưng lại muốn kiểm soát tôi như một con rối. Tôi làm gì cũng phải xin phép chồng, đến cả việc tôi ăn mặc thế nào cũng phải được sự cho phép của anh ta.

Điều làm tôi thấy bất lực tuyệt vọng là chồng ghen tuông rất vô lý. Chuyện là tôi có người bạn từng yêu đơn phương tôi nhưng không được tôi đồng ý. Chuyện đó đã lâu lắm rồi nhưng vì chồng cũ biết nên anh ấy rất để ý. Sẽ chẳng có gì nếu người bạn đó không tình cờ làm cùng công ty với tôi. Chồng tôi ghen tuông tìm đến công ty, làm hỏng công việc của tôi, tôi phải ngậm ngùi thôi việc.

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì 'hóa đá' khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Hôm sau, chồng cũ viết đơn ly hôn. Tôi suy nghĩ một đêm thức trắng rồi ký đơn. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể chịu nổi nữa. Sau khi ly hôn, chồng cũ đưa tôi 200 triệu từ tài sản chung của cả hai. Ngày ra tòa ly hôn, tôi đỏ mắt thấy mẹ chồng ôm lấy mình.

Từ khoảng tiền 200 triệu, tôi quyết định mở một cửa hàng trà sữa để kinh doanh. Chuyện kinh doanh ban đầu không thuận lợi. Nhưng có một điểm tôi thấy lạ là ngày nào cũng có đơn hàng hơn 10 ly. Những ngày trước tôi đều gọi ship giao hàng. Nhưng lần này vì tò mò nên tôi tự đi giao. Vừa đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện người đặt là chồng cũ của tôi. Vì anh đã chuyển khoản nên tôi chỉ để đơn hàng trước cửa rồi lặng lẽ quay lưng về.

Tôi nghe mẹ chồng nói từ ngày tôi rời đi, chồng cũ sống như cái xác không hồn. Anh ấy hối hận vì ly hôn với tôi nhưng lại không dám tìm đến xin tha thứ. Anh vẫn cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Tôi có chút lưu luyến chồng cũ nhưng cảm thấy lòng tin giữa tôi và chồng đã chẳng còn. Dù tôi muốn về bên con, cho con một gia đình nhưng lại không đủ can đảm trở về bên chồng cũ nữa. Tôi phải làm sao đây?

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "hóa đá" thấy món đồ lót của người phụ nữ khác đang phơi lù lù giữa sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "hóa đá" thấy món đồ lót của người phụ nữ khác đang phơi lù lù giữa sân

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Không gian sống 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ giữa tháng 2/2026 trở đi, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng, đón Tết sung túc

Từ giữa tháng 2/2026 trở đi, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng, đón Tết sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "hóa đá" thấy món đồ lót của người phụ nữ khác đang phơi lù lù giữa sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "hóa đá" thấy món đồ lót của người phụ nữ khác đang phơi lù lù giữa sân

Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng "trắng tay" vì câu nói của mẹ ruột tại tòa

Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng "trắng tay" vì câu nói của mẹ ruột tại tòa

Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ