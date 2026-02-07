Trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, nhận phước lành triền miên, tài lộc kéo đến ùn ùn

Tâm linh - Tử vi 07/02/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, nhận phước lành triền miên, tài lộc kéo đến ùn ùn trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ, tuổi Ngọ nhận được tin vui về tài lộc. Sau một thời gian kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cuối cùng các khoản lợi nhuận cũng bắt đầu quay trở lại. Những mối quan hệ hợp tác làm ăn thuận lợi chính là nền tảng giúp bản mệnh đạt được những kết quả đáng mừng như hiện tại.

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, nhận phước lành triền miên, tài lộc kéo đến ùn ùn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù tài lộc và sự nghiệp hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ vẫn chưa thực sự suôn sẻ. Giữa bản mệnh và đối phương vẫn tồn tại những rào cản khó vượt qua. Bản mệnh nên học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để hiểu nhau và xóa bỏ những khoảng cách này.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ, Chính Quan đem tới những dấu hiệu phát triển tích cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi. Bạn khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn đang thăng tiến rất vững vàng.

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, nhận phước lành triền miên, tài lộc kéo đến ùn ùn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo thể hiện được cái uy của mình và khiến cấp dưới tôn trọng, nể phục. Bên cạnh đó, bản mệnh còn truyền được động lực cho mọi người xung quanh, giúp tập thể sẵn sàng đối diện và vượt qua khó khăn, sóng gió.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng, nhờ thế mà gây được ấn tượng vô cùng tốt đối với cấp trên. Đây là bước khởi đầu cho những thăng tiến sau này của bản mệnh nên hãy cứ mạnh dạn làm theo suy nghĩ của mình và cố gắng hết sức nhé. 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, nhận phước lành triền miên, tài lộc kéo đến ùn ùn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Với những thể hiện rực rỡ như vậy, bản mệnh có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ. Khoảng thời gian vừa qua con giáp này đã vất vả vì công việc, bản mệnh làm hoàn toàn vì tinh thần trách nhiệm nhưng cấp trên sẽ ghi nhận và khen thưởng kịp thời những cống hiến ấy.

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