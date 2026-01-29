Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp đón ‘hỷ vận’, Lộc vô số kể, tài khoản kêu ‘ting ting’ không ngừng, sống đời Phú Quý

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, tuổi Tý có một ngày tương đối thuận lợi khi tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, doanh thu từ công việc làm ăn lần lượt đổ về. Thế nhưng con giáp này đừng vì vui mừng quá mà quên mất nhiệm vụ chính, vẫn nên dành thời gian để hoàn thành mục tiêu trong ngày của mình.

Bạn cảm thấy hào hứng khi bắt tay vào nhiệm vụ, bất kể đấy là những lĩnh vực mới mẻ mà bạn chưa từng được tiếp xúc bao giờ. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn những kiến thức và kinh nghiệm quý giá, vì thế hãy luôn khiêm tốn lắng nghe nhé, có thể bạn sẽ tìm ra hướng đi mới cho tương lai đấy.

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần có những tin vui nhất định. Bản mệnh khá nhanh nhạy, ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống nên được cấp trên rất tin tưởng. Với việc luôn biết cách thể hiện năng lực đúng lúc đúng chỗ, bản mệnh trở nên nổi bật và giành được nhiều lợi thế.

Công việc hanh thông, vận tiền tài của tuổi Dần cũng tăng tiến đáng kể. Đặc biệt, vận may đến với người làm về kinh doanh khi việc buôn bán đang phất lên như diều gặp gió. Nếu kinh doanh là nghề tay trái thì con giáp này nên cố gắng cân bằng cả hai công việc chính và công việc phụ để không gặp rắc rối.

Con giáp tuổi Mão

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, tuổi Mão vô cùng may mắn khi quý nhân nâng đỡ khi khó khăn trong công việc. Nếu con giáp này đang làm việc tự do sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ đối tác tới đồng nghiệp. Bản mệnh còn được mời đi ăn uống, tham gia tiệc tùng.

Đường tài lộc khá dồi dào, con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn, có thể tìm được những mối làm ăn có lợi hoặc thu được lợi nhuận từ những lần đầu tư trước đó. Về phương diện tình cảm, tuổi Mão còn độc thân đừng tự đóng cửa trái tim mình, từ chối những cơ hội đón nhận hạnh phúc đến với mình như thế.

