Từ nay đến ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp đến đường cùng gặp Quý Nhân, vượt kiếp nạn lớn, mọi sự hanh thông, thành công mở lối giàu sang

Từ nay đến ngày ông Công ông Táo, tuổi Dậu có thể đón nhận những bất ngờ có chiều hướng tiêu cực. Có người muốn làm xấu hình ảnh của con giáp này mà người đó lại rất có thể là người thân. Dù tình huống khó xử nhưng bản mệnh nên tránh gặp gỡ, tiếp xúc với kiểu người này thì hơn.

Tài lộc khởi sắc. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền do người quen đem lại. Thời gian này bản mệnh cũng số đỏ, tránh được họa mất tiền nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Một số người sẽ đi nhận xe mới hoặc đi mua đồ vật có giá trị trong ngày.

Từ nay đến ngày ông Công ông Táo, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi, những vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, sự thành công này cũng khiến bản mệnh bị tiểu nhân ghen ghét, cố tình chơi xấu. Vì vậy, tuổi Sửu cần đặc biệt thận trọng, không nên quá tin tưởng vào những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, tuổi Sửu hôm nay khá may mắn khi có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của bản mệnh mà không hề phàn nàn. Các cặp vợ chồng biết san sẻ, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến ngày ông Công ông Táo, Chính Quan soi sáng đường công việc của tuổi Thân. Sau kỳ nghỉ lễ, đường công danh, quan lộ được mở ra, bạn có thể được cấp trên để ý, xin được việc mới ngon lành hoặc học hành có tiến bộ. Dù sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm cũng trở thành đơn giản và giải quyết dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, nếu có kế hoạch đầu tư hay sử dụng tiền bạc với số lượng lớn thì bạn sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Nhiều việc trong gia đình cần đến tiền, tưởng chừng như khó giải quyết và rất rối ren nhưng qua bàn tay của tuổi Thân, chuyện đó nhẹ như lông hồng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!