Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 1/2026, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, tài khoản nhảy lên 9 số, làm gì cũng dư dả, hái tiền đầy tay, tương lai tươi sáng

Tuổi Thân đối mặt với cục diện Thân Hợi tương hại nên có thể gặp những rắc rối không mong muốn. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, con giáp lại bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại.

Bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Đáng buồn là những ai không hiểu rõ về tuổi Thân có thể hiểu lầm. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi nói miệng cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là người như thế nào.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần mới mang đến cho tuổi Thìn nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Năng lực cá nhân được ghi nhận rõ ràng hơn, nhất là với những người đang theo đuổi mục tiêu thăng tiến hoặc chuyển hướng công việc. Các cuộc trao đổi, đàm phán diễn ra tương đối suôn sẻ, giúp tuổi Thìn chiếm ưu thế trong tập thể.

Tài lộc trong tuần tuy không bùng nổ nhưng có chiều hướng tăng đều. Các khoản thu đến từ công việc chính là chủ yếu, mang tính ổn định và lâu dài. Đây là thời điểm phù hợp để tuổi Thìn rà soát lại kế hoạch tài chính, phân bổ lại nguồn lực thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý trong tuần là khả năng đưa ra quyết định dứt khoát. Tuổi Thìn ít bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài, nhờ đó tránh được những lựa chọn cảm tính. Nếu biết tận dụng tốt vận khí hiện tại, bản mệnh có thể tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!