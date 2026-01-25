Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Mùi đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi dự báo có tiểu nhân xuất hiện, nhăm nhe bày mưu quấy phá bản mệnh.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau.

Bù lại, con giáp này khá may mắn về phương diện tài lộc khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. Cả nguồn thu chính phụ đều cùng xuất hiện, nhưng tuổi Mùi cũng cần thận trọng vào cuối tuần, đề phòng có kẻ tiểu nhân nổi tính xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân luôn yêu cầu cao với bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn cần sự hoàn mỹ, yêu cầu khả năng bản thân phải được nâng cao.

Tình cảm: Tình cảm bạn vẫn giữ thói quen ở bên cạnh người ấy khi cần.

Tài lộc: Về mặt tài chính, quên đi chuyện cũ, tập trung hết năng lực vào thời gian cải thiện kinh tế.

Sức khoẻ: Mất nhiều thời gian để lấy lại thời gian cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp bản lĩnh, ý chí, nghị lực. Họ thông minh, nhanh nhẹn, trong khoảng thời gian này được ví như cá chép tích đủ linh khí để hóa rồng, mọi nỗ lực được đền đáp bằng tài lộc và danh tiếng.

Từ nay là giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của Tý, tuổi Tý dễ gặp thời đổi vận, công việc có bước tiến lớn, tên tuổi được khẳng định, người đang chờ cơ hội thăng chức, chuyển việc hoặc mở rộng quy mô làm ăn sẽ thấy tín hiệu tích cực rõ ràng, tiền vào đều tay, càng chăm chỉ càng dễ giàu.

Họ có quý nhân hỗ trợ, có người giúp sức mạnh mẽ, không cần phô trương nhưng vẫn được nhiều người nể trọng, mở ra giai đoạn phát triển bền vững cả về vật chất lẫn vị thế xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!