Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 19:45

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu càng thêm giàu, tài lộc vượng phát, sung túc không ai bằng.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Mùi đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi dự báo có tiểu nhân xuất hiện, nhăm nhe bày mưu quấy phá bản mệnh.

Bù lại, con giáp này khá may mắn về phương diện tài lộc khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. Cả nguồn thu chính phụ đều cùng xuất hiện, nhưng tuổi Mùi cũng cần thận trọng vào cuối tuần, đề phòng có kẻ tiểu nhân nổi tính xấu.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau.

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân luôn yêu cầu cao với bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn cần sự hoàn mỹ, yêu cầu khả năng bản thân phải được nâng cao.

Tình cảm: Tình cảm bạn vẫn giữ thói quen ở bên cạnh người ấy khi cần.

Tài lộc: Về mặt tài chính, quên đi chuyện cũ, tập trung hết năng lực vào thời gian cải thiện kinh tế.

Sức khoẻ: Mất nhiều thời gian để lấy lại thời gian cân bằng.

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý là con giáp bản lĩnh, ý chí, nghị lực. Họ thông minh, nhanh nhẹn, trong khoảng thời gian này được ví như cá chép tích đủ linh khí để hóa rồng, mọi nỗ lực được đền đáp bằng tài lộc và danh tiếng.

Từ nay là giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của Tý, tuổi Tý dễ gặp thời đổi vận, công việc có bước tiến lớn, tên tuổi được khẳng định, người đang chờ cơ hội thăng chức, chuyển việc hoặc mở rộng quy mô làm ăn sẽ thấy tín hiệu tích cực rõ ràng, tiền vào đều tay, càng chăm chỉ càng dễ giàu.

Họ có quý nhân hỗ trợ, có người giúp sức mạnh mẽ, không cần phô trương nhưng vẫn được nhiều người nể trọng, mở ra giai đoạn phát triển bền vững cả về vật chất lẫn vị thế xã hội.

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Từ 26/1 đến 26/2: 3 con giáp THẦN TÀI ghé thăm, tiền bạc sung túc, tài lộc PHỦ PHÊ, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời tràn ngập viên mãn

Từ 26/1 đến 26/2: 3 con giáp THẦN TÀI ghé thăm, tiền bạc sung túc, tài lộc PHỦ PHÊ, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời tràn ngập viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà