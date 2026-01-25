Thứ 2, 3, 4 (ngày 26-29/1/2026), 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 16:29

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán phúc khí vô biên, giàu sang tột đỉnh, làm ăn hồng phát đủ đường.

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Thứ 2, 3, 4 (ngày 26-29/1/2026), 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Vận trình của tuổi Mùi có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn. Cục diện tương xung khiến nhiều kế hoạch đã định sẵn dễ bị gián đoạn. Công việc gặp trở ngại khi mối quan hệ với đồng nghiệp phát sinh mâu thuẫn, quan điểm chưa đồng nhất. Vận khí chưa thật sự hanh thông, vì thế trước mỗi quyết định trong ngày, con giáp này nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh công sức đổ sông đổ biển.

Ở phương diện tình cảm, tuổi Mùi vốn muốn mang đến bất ngờ cho người bên cạnh, nhưng những tình huống phát sinh ngoài ý muốn lại khiến bạn dễ nổi nóng. Sự bốc đồng trong khoảnh khắc có thể khiến bạn buông lời làm tổn thương đối phương, vô tình tạo ra rạn nứt trong mối quan hệ vốn đang cần được vun đắp.

Thứ 2, 3, 4 (ngày 26-29/1/2026), 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Với Thìn, khoảnh khắc sau đêm nay giống như một cú bật mạnh về hình ảnh và uy tín. Những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu có người nhìn thấy. Môi trường xung quanh thay đổi theo hướng thuận lợi, tạo nền để Thìn thể hiện vai trò dẫn dắt và tầm nhìn dài hạn.

Cơ hội đến với Thìn thường mang tính chất nâng tầm. Có thể là một dự án lớn hơn, một lời mời tham gia vào nhóm có ảnh hưởng, hoặc một vị trí khiến tiếng nói của Thìn được lắng nghe nhiều hơn. Danh tiếng lan ra không phải bằng ồn ào, mà bằng sự nhất quán và kết quả rõ ràng. Đây là giai đoạn Thìn dễ tạo dấu ấn bền vững.

Điều Thìn cần lưu ý là không để ánh hào quang che mờ sự thận trọng. Khi được khen ngợi và tin tưởng, áp lực cũng tăng theo. Nếu chỉ nhìn vào thành công trước mắt mà bỏ qua chi tiết nhỏ, rủi ro sẽ tích tụ. Giữ nhịp chậm lại ở những quyết định quan trọng sẽ giúp Thìn bảo toàn cả danh lẫn lợi.

Thứ 2, 3, 4 (ngày 26-29/1/2026), 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

