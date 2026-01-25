Từ 26/1 đến 31/1: 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, VẬN MAY BÙNG NỔ, cuộc đời hanh thông

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Dậu có thêm nhiều nguồn thu nhập. Thế nhưng, đây là ngày để con giáp này áp dụng kỷ luật trong guồng quay của đời sống để hạn chế việc tiêu xài hoang phí, mua sắm tùy hứng.

Trong tuần này, tuổi Dậu có thể bị áp lực về mặt cảm xúc, điều đó làm cho con giáp này bớt đi sự tự tin, chủ động trong mọi hành động của mình. Con giáp này không nên để bất cứ công việc nào bị trì trệ vì chính những cảm giác này.

Để tiết kiệm được tiền bạc, tuổi Dậu nên nghĩ xa hơn cho tương lai của mình, khi xác định được mục tiêu rồi con giáp này sẽ không bị cám dỗ quá bởi những sở thích nhất thời của mình. Vì thế, bản mệnh nên lập kế hoạch tiền bạc cho năm tới, thậm chí là vài năm tới của mình.

Tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thật may mắn khi có người kề bên giúp đỡ.

Ngày này tuổi Mùi vun đắp tình cảm lại ban đầu, tránh những hiềm nghi không đáng có. Sự cẩn thận trong cách quan tâm nhau đủ để đối phương thấu hiểu.

Công việc: Người tuổi Mùi đôi lúc trở thành người nghiện công việc, mọi thời gian đều để làm việc bản thân mong muốn.

Tình cảm: Tình cảm và sự yêu thương của cả hai làm lay động nhiều người.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi luôn có cách đưa tài chính trở lại, cùng với sự may mắn bạn biết cách thực hiện rõ ràng.

Sức khoẻ: Bình tĩnh làm việc, đừng quá gánh nặng khi làm việc.

Tuổi Mão

Tuổi Mão la con giáp thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang, khéo léo. Họ là người rất biết cách đối nhân xử thế, dù làm gì cũng có sự tính toán chu toàn. Mão được dự báo bước vào giai đoạn này với vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Công việc và tiền bạc khởi sắc mạnh mẽ và có bước tiến rất quan trọng, giúp bản mệnh cảm thấy an tâm và vững vàng hơn. Tuổi Mão vốn sống hiền hòa, sống trước sau có đức nên trong thời gian này dễ gặp quý nhân hỗ trợ, mở ra cơ hội cải thiện thu nhập.

Tài chính của tuổi Mão có sự khởi sắc tốt lành, tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau, không quá đột biến nhưng đều đặn và chắc chắn, đúng kiểu tích tiểu thành đại. Các khoản thu đến từ công việc chính, tiền thưởng hoặc lợi nhuận nhỏ, thậm chí trong những trò chơi may rủi sẽ dần tích lũy giúp cuộc sống thoải mái hơn. Đây là giai đoạn tuổi Mão “cầu tài có tài”, đủ đầy để lo toan cuối năm và chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn.

