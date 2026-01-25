Tuần mới 26/1 – 1/2: 3 con giáp TÚI TIỀN RỦNG RỈNH, công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn vận may của thiên hạ, ngồi yên hưởng phúc

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho biết, tuổi Ngọ có nhiều băn khoăn trong lòng, có thể là vì nhìn lại một năm con giáp này vẫn chưa làm được nhiều việc như mong muốn hoặc một số mục tiêu chưa hoàn thành, vẫn còn dang dở.

Con giáp này nên chấn chỉnh thái độ làm việc. Không ai vừa sinh ra đã giỏi một lĩnh vực nào đó, tất cả đều cần trải qua quá trình khổ luyện để ngày một trưởng thành và bản lĩnh hơn. Hơn nữa, những thử thách đặt ra cũng là cơ hội để bản mệnh khám phá tiềm năng và bứt phá giới hạn của mình.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thật may mắn khi có người kề bên giúp đỡ.

Ngày này tuổi Mùi vun đắp tình cảm lại ban đầu, tránh những hiềm nghi không đáng có. Sự cẩn thận trong cách quan tâm nhau đủ để đối phương thấu hiểu.

Công việc: Người tuổi Mùi đôi lúc trở thành người nghiện công việc, mọi thời gian đều để làm việc bản thân mong muốn.

Tình cảm: Tình cảm và sự yêu thương của cả hai làm lay động nhiều người.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi luôn có cách đưa tài chính trở lại, cùng với sự may mắn bạn biết cách thực hiện rõ ràng.

Sức khoẻ: Bình tĩnh làm việc, đừng quá gánh nặng khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cuối tuần này, tuổi Thân đón vận quý nhân cực vượng. Dù là công việc hay chuyện cá nhân đều có người sẵn sàng hỗ trợ, dẫn đường chỉ lối. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận, giao phó thêm trọng trách, mở ra cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Về tài chính, tuổi Thân có lộc từ nghề tay trái, đầu tư ngắn hạn hoặc những công việc mang tính thời vụ. Tiền tuy không ồ ạt nhưng đều đặn, đủ để chi tiêu thoải mái và tích lũy.

Chuyện tình cảm hài hòa, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp thông qua bạn bè hoặc các mối quan hệ xã hội.

Những người tuổi Thân hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, tận dụng tốt các mối quan hệ để phát triển lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!