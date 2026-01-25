9 ngày liên tiếp (27/1-4/2/2026), 3 con giáp cát tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, tài lộc nở rộ như hoa

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân đều nỗ lực gấp nhiều lần hơn người khác mỗi khi bắt đầu làm việc nào đó. Chính vì điều này, bản mệnh luôn nhận được đánh giá cao từ cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Cũng nhờ vậy, vận trình tài lộc của tuổi Thân dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian này. Đó chính là thành quả xứng đáng với công sức mà con giáp này bỏ ra trong thời gian vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau đêm nay, vận trình của Dậu chuyển sang sắc thái mở rộng. Những mối liên hệ cũ được kích hoạt, và các mối quan hệ mới xuất hiện đúng lúc. Không khí xung quanh Dậu trở nên sôi động, tạo cảm giác như đang đứng giữa một mạng lưới cơ hội đan xen.

Lời mời dành cho Dậu mang tính kết nối nhiều hơn là đơn lẻ. Có thể là cơ hội tham gia vào một cộng đồng, một nhóm làm việc mới, hoặc một nền tảng giúp Dậu mở rộng tầm ảnh hưởng. Danh tiếng nhờ đó lan nhanh, không chỉ trong phạm vi quen thuộc mà còn chạm đến những môi trường xa hơn. Dậu có lợi thế ở sự chỉn chu và đáng tin cậy, yếu tố khiến người khác sẵn sàng giới thiệu và hợp tác.

Điểm cần giữ là sự khiêm nhường trong giao tiếp. Khi được chú ý, Dậu dễ rơi vào thế phải thể hiện quá mức. Hãy để hành động và kết quả nói thay cho lời nói. Sự điềm tĩnh và chân thành sẽ giúp Dậu duy trì các mối quan hệ lâu dài, tránh những va chạm không đáng có khi ánh nhìn đổ dồn về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!