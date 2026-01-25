Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Theo tử vi tuần mới, từ ngày này của 12 con giáp, sự nghiệp của tuổi Mão có phần bất ổn. Bản mệnh cứ nghĩ đã tìm được cơ hội để thể hiện trong công việc nhưng lại bị cản trở, khiến cho con giáp này dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may.

Vận trình tình duyên khởi sắc thấy rõ, con giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình. Tuổi Mão đào hoa hơn hẳn, nhiều cặp đôi có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp.

May mắn là đường tài lộc trong tuần hưng vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này, người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tinh tế khi nhận nhiều tình cảm từ người khác.

Công việc: Người tuổi Tỵ có công việc khá suôn sẻ, làm việc được cấp trên khen ngợi.

Tình cảm: Bạn tốt tính, nhẹ nhàng nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng từ chối tinh tế.

Tài lộc: Về mặt tài chính, từ tốn nghiên cứu cách vận hành, làm việc trôi chảy kinh tế vào liên tục.

Sức khoẻ: Tích cực và lạc quan đối diện với vấn đề là cách bạn học được để bản thân luôn thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp nghị lực, bản lĩnh, chăm chỉ, sống có đức có tài. Họ là con giáp tiếp theo được đánh giá cao trong giai đoạn cuối tháng 1 này, vận may tài chính bùng nổ, tạo nên thế “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” hiếm gặp, họ có thể thay đổi số mệnh ngoạn mục.

Từ nay là giai đoạn đổi đời của họ khi bách chiến bách thắng, tuổi Dậu dễ đón tin vui về tiền bạc, có thể là công việc chính cho thu nhập cao, có khoản thu bất ngờ, hợp đồng sinh lời, hoặc cơ hội hợp tác mang tính bước ngoặt, đặc biệt với những ai đang kinh doanh, buôn bán hoặc làm nghề tự do.

Nói chung thời gian này không chỉ tiền bạc rủng rỉnh, uy tín cá nhân của tuổi Dậu cũng được nâng cao rõ rệt, danh tiếng lan xa, lời nói có trọng lượng hơn, làm gì cũng được người khác tin tưởng, từ đó con đường giàu sang ngày càng rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!