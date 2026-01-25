Đúng 12h trưa mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, chính thức thoát nghèo, tiền vàng rộn ràng, tiêu pha thoải mái, sự nghiệp hanh thông

Đường công danh của tuổi Tỵ khá triển vọng nhưng do điềm báo có họa thị phi xuất hiện nên cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình nơi công sở để tránh làm mất lòng mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên vui vẻ, mãn nguyện. Người độc thân nhanh chóng tìm được xứng đôi vừa lứa do nhân duyên đến. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới chuyện về chung một nhà trong thời gian tới.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn này với thế vận thế tưng bừng, rực rỡ, căn cơ chắc chắn, được đánh giá là một trong những con giáp có đường đời hanh thông bậc nhất thời điểm này, những nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng bằng tiền bạc và danh tiếng.

Thời điểm này, tuổi Sửu dễ gặp vận “Rồng cuộn hổ ngồi”, đúnh kiểu oai nghiêm và vững chắc, công việc có nền tảng vững, tài chính tăng trưởng đều đặn, họ không khoe mẽ phô trương nhưng tiền bạc tích lũy ngày một dày, người làm ăn kinh doanh thì khách hàng trung thành ngày càng đông, lợi nhuận tăng vù vù, còn người làm công ăn lương lại được cấp trên tin tưởng giao việc lớn, lương thưởng đều khởi sắc.

Quý nhân cũng xuất hiện hỗ trợ đúng lúc, con đường phía trước của tuổi Sửu khá thẳng tắp, ít sóng gió, chỉ cần giữ vững kỷ luật và sự kiên trì vốn có là giàu sang bền vững, của cải tích tụ theo năm tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!