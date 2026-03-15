Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn?

Sống khỏe 15/03/2026 11:30

Lá dâu tằm là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền đồng thời được nghiên cứu trong y học hiện đại về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, mỡ máu và chống oxy hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giải đáp lá dâu tằm có tác dụng gì.

Không chỉ quen thuộc với hình ảnh nuôi tằm dệt lụa, cây dâu tằm còn ẩn chứa nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Đặc biệt, thói quen uống nước lá dâu tằm tươi đang được nhiều người áp dụng với mong muốn cải thiện giấc ngủ, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể. Nhưng uống nước lá dâu tằm tươi có thực sự an toàn và mang lại hiệu quả như mong đợi?

Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây dâu tằm có đặc điểm như thế nào?

Dâu tằm có thể cao khoảng 2,3m. Đây là một dạng cây thân gỗ. Lá cây có hình bầu dục và thường mọc so le, phần mép lá có răng cưa. Hoa đực và hoa cái đều mọc thành từng bông. Quả của cây dâu tằm thường có màu đỏ, đen sẫm, có vị chua và ngọt, ăn rất ngon, thường được dùng để ngâm rượu, làm thuốc.

Có nhiều loại dâu tằm. Ở Việt Nam, cây dâu tằm có nguồn gốc từ phía Đông của Châu Á, thường được gọi là dâu trắng, để phân biệt với dâu đen, dâu đỏ (cả 2 loại dâu này đều không có ở nước ta).

Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tằm ưa sáng và ẩm, vì thế thường được trồng ở những vùng có diện tích lớn như bãi sông, cao nguyên. Một số quốc gia có cây dâu tằm như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên,...

Những bộ phận của cây dâu tằm thường được dùng để làm thuốc lá phần lá, quả, vỏ rễ. Trong đó, lá non và lá bánh tẻ thường được thu hoạch vào mùa hạ. Phần vỏ rễ có thể thu hoạch vào bất cứ thời điểm nào quanh năm, có thể dùng tươi hoặc dùng sau khi đã phơi khô. Phần quả thường thu hoạch khi đã chín.

Lợi ích sức khỏe của lá dâu tằm

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng chiết xuất từ lá dâu tằm có khả năng ức chế enzyme tiêu hóa đường, giúp giảm tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Cơ chế này đặc biệt có lợi cho người ở giai đoạn tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường type 2, hỗ trợ ổn định chỉ số và giảm thiểu nguy cơ phát sinh các biến chứng nguy hiểm.

Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện mỡ máu và tim mạch

Lá dâu tằm đóng vai trò tích cực trong việc điều hòa lipid máu thông qua cơ chế giảm cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ duy trì cholesterol tốt (HDL). Việc sử dụng lá dâu đều đặn, kết hợp cùng chế độ ăn lành mạnh, sẽ giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và duy trì chỉ số huyết áp ở mức an toàn.

Tác dụng chống oxy hóa và lão hóa

Với hàm lượng Flavonoid và Polyphenol cao, lá dâu tằm giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn tình trạng stress oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Tác dụng này không chỉ củng cố hệ miễn dịch từ bên trong mà còn biểu hiện rõ rệt qua làn da, giúp làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên và duy trì vẻ sáng khỏe cho da.

Để hạn chế tối đa tác dụng phụ, bạn nên:

Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dùng lá dâu tằm với liều lượng vừa phải, không lạm dụng.

Ưu tiên sử dụng lá non đã nấu chín thay vì ăn sống.

Nếu dùng dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc chiết xuất, hãy chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Luôn tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu bạn đang mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc điều trị.

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