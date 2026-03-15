Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Đời sống 15/03/2026 09:26

Hôm nay, ngày 15/3/2026, giá vàng trong nước giảm liên tục những ngày qua do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới vốn đang trên đà lao dốc, hiện ở mức thấp nhất trong tuần.

Theo báo Người Lao Động, sáng 15/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào, 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 179,3 - 182,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 2 liên tiếp. Trong vòng 2 tuần, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn mất tổng công trên 4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới cuối tuần giảm xuống 5.017,7 USD, giảm hơn 154 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý đi xuống do đồng USD tăng cao cũng như kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thấp hơn.

Với những biến động khó lường của kim loại quý, nhiều chuyên gia đã không còn niềm tin vào sự phục hồi trong ngắn hạn. Cụ thể, kết quả cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco News trong tuần tới với 15 nhà phân tích phố Wall thì có 6 người, chiếm 40% nhận định giá vàng sẽ tăng. Ngược lại cũng có 6 người, tương ứng 40% nghĩ rằng vàng đi xuống và 3 người còn lại, tương ứng 20% dự báo kim loại quý đi ngang. Riêng các nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vàng sẽ tăng trở lại. Cuộc khảo sát Main Street với 270 nhà đầu tư cá nhân thì có 169 người, chiếm 63% dự báo giá vàng sẽ tăng. Ngược lại có 32 người, tương ứng 12% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 69 nhà đầu tư còn lại, tương đương 26% nhận định vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 14/3/2026, vàng thế giới dừng đà giảm sâu khi đồng USD còn tăng giá, nhà đầu tư tiếp tục chốt lời. Trong khi đó, vàng SJC trong nước lùi về gần 182 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong