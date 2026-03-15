Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Đời sống 15/03/2026 09:26

Hôm nay, ngày 15/3/2026, giá vàng trong nước giảm liên tục những ngày qua do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới vốn đang trên đà lao dốc, hiện ở mức thấp nhất trong tuần.

Theo báo Người Lao Động, sáng 15/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào, 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 179,3 - 182,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 2 liên tiếp. Trong vòng 2 tuần, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn mất tổng công trên 4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới cuối tuần giảm xuống 5.017,7 USD, giảm hơn 154 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý đi xuống do đồng USD tăng cao cũng như kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thấp hơn.

Với những biến động khó lường của kim loại quý, nhiều chuyên gia đã không còn niềm tin vào sự phục hồi trong ngắn hạn. Cụ thể, kết quả cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco News trong tuần tới với 15 nhà phân tích phố Wall thì có 6 người, chiếm 40% nhận định giá vàng sẽ tăng. Ngược lại cũng có 6 người, tương ứng 40% nghĩ rằng vàng đi xuống và 3 người còn lại, tương ứng 20% dự báo kim loại quý đi ngang. Riêng các nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vàng sẽ tăng trở lại. Cuộc khảo sát Main Street với 270 nhà đầu tư cá nhân thì có 169 người, chiếm 63% dự báo giá vàng sẽ tăng. Ngược lại có 32 người, tương ứng 12% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 69 nhà đầu tư còn lại, tương đương 26% nhận định vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 14/3/2026, vàng thế giới dừng đà giảm sâu khi đồng USD còn tăng giá, nhà đầu tư tiếp tục chốt lời. Trong khi đó, vàng SJC trong nước lùi về gần 182 triệu đồng.

