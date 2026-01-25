2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 21:33

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau chuẩn bị đón mưa tài lộc, tiền ùn ùn chui vào ví.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi để gặt hái thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này hiểu rõ rằng vận may đến từ chính sự chủ động của bản thân nên không ngần ngại tìm kiếm và mở ra cơ hội mới. Ngay khi nhận thấy dấu hiệu tích cực, tuổi Mùi nhanh chóng nắm bắt và khai thác một cách tối ưu.

Những lựa chọn trước đó của tuổi Mùi được xem là khá sáng suốt và phù hợp với năng lực cá nhân. Thành quả thu về đủ để khiến bạn cảm thấy hài lòng với công sức đã bỏ ra. Trong thời gian tới, bạn có thể cân nhắc mở rộng hoặc tìm hiểu thêm các lĩnh vực mới để nguồn tài chính ngày càng tăng trưởng ổn định hơn.

2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần rất bản lĩnh, nghị lực, mạnh mẽ hơn người. Tử vi dự báo trong giai đoạn này được ví như hổ ngồi giữ núi, khí thế mạnh nhưng tâm thế vững vàng, không vội vàng hấp tấp mà từng bước kiểm soát tốt vận mệnh của chính mình. Họ đưa ra những quyết định vững chắc và đúng đắn, dễ mang lại nguồn thu dồi dào.

Khoảng thời gian này, tuổi Dần có nhiều cơ hội lớn liên quan đến sự nghiệp và tài chính, chỉ cần họ nắm bắt cơ hội tốt, mở rộng tầm nhìn thì sẽ thấy con đường phía trước ngày càng thông thoáng, thu nhập tăng mạnh, danh tiếng cũng theo đó mà lan xa. Tử vi dự báo, thời gian tới đây, tuổi Dần càng sống bản lĩnh, càng giữ chữ tín thì càng dễ xây dựng nền tảng giàu có lâu dài, đường đời ít khúc quanh, càng về sau càng sung túc và an nhàn.

2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

