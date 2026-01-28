Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 28/01/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang từ giờ đến Tết Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, tuổi Dậu gặp ngày tam hợp nên vận trình hanh thông, suôn sẻ, không có gì phải lo lắng. Bản mệnh cứ yên tâm trải qua một ngày làm việc bình yên, thoải mái với những dự định lớn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ lắm và hãy tự tin vào năng lực của mình, phát huy một cách tối đa.

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tin vui về tài lộc đến với tuổi Dậu chủ yếu là từ công việc trước đây, sự nỗ lực và cố gắng của con giáp này đang mang tới thành quả là tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái. Trong ngày hôm nay nếu bản mệnh có tiêu hoang một chút cũng không đáng ngại chỉ cần không quá đà là ổn thôi.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, tuổi Mùi đang theo đuổi công việc thiên về sáng tạo hoặc kinh doanh tự do sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Dường như con giáp này không gặp bất cứ trở ngại nào về chuyên môn, thậm chí còn nảy sinh được nhiều ý tưởng độc đáo khiến ai cũng bất ngờ.

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Mùi Hợi tam hợp còn mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho con giáp này. Song để có được điều này thì tuổi Mùi cũng dành không ít thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp mà mình đang có.

Con giáp tuổi Mão 

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, tuổi Mão thông minh, có công việc đột xuất cũng giải quyết được. Một số người được quý nhân phù trợ trong buôn bán, nhưng vì còn hay lo xa, gan bé nên chưa dám làm ăn lớn nên không có thành công lớn. Vận tài lộc may mắn nên Mão sẽ không gặp bế tắc trong chuyện tiền nong. Có thể con giáp này sẽ có thêm công việc tay trái.

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm, tuổi Mão cứ yên tâm, cuộc đời luôn sòng phẳng, mình chân thành rồi mình sẽ hạnh phúc, người lọc lừa sẽ nhận hậu quả đắng cay. Nếu bản mệnh từng thất bại sẽ được trao rất nhiều cơ hội để được làm lại từ đầu, đừng u sầu nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

