Đúng hai ngày 26/1 và 27/1: 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Tuổi Dậu ra ngoài nên chú ý tới tình hình giao thông, chọn đường đi tốt nhất, tránh những giờ cao điểm và những vị trí tắc nghẽn có thể làm bạn tốn thời gian vô ích. Thiên quan còn khiến vận trình công việc của người tuổi Dậu tắc nghẽn, làm ăn rất thị phi, hay bị người khác ghen ghét, nói xấu, làm không đến nơi đến chốn.

Về tiền bạc, bạn cần bình tĩnh và sáng suốt nhìn nhận tình hình để đưa ra cách giải quyết khôn ngoan nhất. Dẫu sao cũng xảy ra rồi, ngồi than trách chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mất thời gian hơn mà thôi, bạn nên tham khảo ý kiến người thân để đường tiền bạc đỡ vất vả hơn.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Tuổi Ngọ

Ý tưởng của Ngọ mang màu sắc táo bạo nhưng thực tế. Một cách tiếp cận mới cho kế hoạch, phương án quảng bá, hay chiến lược phân bổ nguồn lực có thể tạo ra điểm nhấn rõ rệt. Khi bạn trình bày mạch lạc và chứng minh được lợi ích cụ thể, sáng kiến dễ dàng được chấp nhận và triển khai.

Lương thưởng và uy tín có xu hướng tăng song hành. Những nỗ lực nổi bật thường được ghi nhận bằng sự tin tưởng giao việc quan trọng hơn hoặc mở ra cơ hội đàm phán chế độ đãi ngộ trong thời gian tới. Ngọ nên tận dụng đà này để xây dựng hình ảnh người dám nghĩ, dám làm, từ đó tạo nền tảng bền vững cho các bước tiến dài hạn.

