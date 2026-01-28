Thần Tài định sẵn, 3 con giáp này ở yên một chỗ PHÚC LỘC tự chảy về, 20 ngày cuối tháng Chạp có QUÝ NHÂN ẩn mình ban cho cơ duyên Tài Lộc

20 ngày cuối tháng Chạp, tuổi Thân nhờ có sự cảm nhận tinh tế và năng lực nghệ thuật đã giúp bản mệnh sáng tạo hơn, đưa ra những ý tưởng độc đáo. Mặc dù con giáp này có thể không theo đuổi ngành nghề này nhưng vẫn có thể tận dụng để phát triển sự nghiệp, mở ra cơ hội mới tốt đẹp cho mình.

Tình yêu đôi lứa thăng hoa, gia đình vui vẻ, các mối quan hệ xã giáo hài hòa khiến cho tuổi Thân có được một ngày nhẹ nhõm. Dù bản mệnh đang ở trong mối quan hệ này hay chỉ là người đứng giữa thì cũng thấy thoải mái vì có thể dung hòa, các thành viên bao dung và hòa thuận với nhau.

Nếu tuổi Thân có mâu thuẫn hay tranh cãi với đồng nghiệp thì nên nói chuyện thẳng thắn để giải quyết triệt để trong ngày. Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà con giáp này sẽ làm chủ được tình huống và nhanh chóng hòa giải, kéo gần khoảng cách. Công việc cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Con giáp tuổi Tỵ

20 ngày cuối tháng Chạp, tuổi Tỵ có một ngày suôn sẻ, hanh thông nếu đang nắm giữ chức quyền hoặc làm lãnh đạo. Bản mệnh nhận được sự ngưỡng mộ, nể trọng từ mọi người về sự chính trực của mình. Nhưng cũng có lúc không thực sự linh hoạt xử lý vấn đề nên có thể làm tổn thương đến cấp dưới.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài giúp Tỵ đỡ bi quan hơn trong chuyện tiền bạc. Vạn sự lấy cẩn trọng làm đầu, cẩn tắc vô áy náy, tuy hơi mất thời gian và công sức nhưng thành quả mỹ mãn. Nếu mới khai trương cửa hàng thì không cần phải chọn tuổi mở hàng lấy lộc, cứ để khách tự đến, ai có duyên lành tự khắc sẽ đem lộc tới cho bạn.



Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng đang rơi vào tình trạng bế tắc, vợ chồng cãi nhau vì những vấn đề rất nhỏ. Nữ tuổi Mùi áp lực chuyện con cái vô cùng, nhiều lúc trở nên nóng tính và cáu gắt với những người xung quanh. Bạn nên nhờ chồng san sẻ cùng mình và nói thẳng với người thân về sự mệt mỏi mà mình đang gánh.

Con giáp tuổi Tý

20 ngày cuối tháng Chạp, công việc của tuổi Tý thuận buồm xuôi gió. Con giáp này có đường thi cử, công danh thuận lợi, con cháu học hành đỗ đạt hơn mong đợi. Bản mệnh sống biết điều, làm ăn có trách nhiệm nên rất được người ta yêu quý.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc có khởi sắc, làm ăn thuận lợi nên cũng có chút tiền để sắm. Tuổi Tý còn có tư duy nhìn xa trông rộng và hành động rất khôn ngoan về những vấn đề tài chính, không ai có thể lừa được.

Tình cảm cũng có phần khởi sắc. Con giáp này dù không được lòng nhiều người, nhưng sống có tâm và có tầm. Bản mệnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cha mẹ của mình, không để họ phải chịu thiệt thòi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!