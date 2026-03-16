Đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc đầy nhà, Phúc Khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 16/03/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Lộc đầy nhà, Phúc Khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, cuộc đời giàu sang vào đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026, Chính ấn chiếu mệnh, Dần rất tự tin và có năng lực tốt trong công việc, dám nghĩ dám làm chẳng sợ bất cứ ai. Khi bạn cần giúp đỡ, gia đình bạn sẽ là những người đầu tiên giúp đỡ bạn trong công việc cũng như học tập, bạn có hậu phương vô cùng tuyệt vời.

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc đầy nhà, Phúc Khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, cuộc đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc thăng hoa do ảnh hưởng của Lục Hợp cục. Ngày đẹp cho việc hợp tác làm ăn có triển vọng kiếm được nhiều tiền, mua bán nhà cửa đất đai đều tốt, khai trương cửa hàng kinh doanh có lộc lá, Dần cũng được thần Tài sát cánh ủng hộ giúp bạn kiếm được tiền to.

Dần tinh tế trong chuyện tình cảm và biết cách tiếp cận người mình thích sao cho hợp lý nhất, chiếm được tình cảm của người ấy. Con giáp này cũng có thời gian cho bản thân nhiều hơn, chăm sóc sức khỏe rất khoa học, vẻ ngoài thanh lịch thu hút được nhiều người đến kết nối.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026, tuổi Thìn có thể tìm được cơ hội làm ăn phát tài nhờ nhị hợp với địa chi ngày. Con giáp này may mắn khi có một đồng sự đáng tin cậy, đối tác uy tín nên chuyện kinh doanh buôn bán không gặp nhiều trở ngại, tiền bạc ào ào đổ về nhà.

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc đầy nhà, Phúc Khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, cuộc đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày thứ Năm này cũng trên đà khởi sắc, dù vẫn có nhiều vấn đề nảy sinh trong công việc nhưng lại không làm khó được con giáp này. Bản mệnh vừa có năng lực lại có tinh thần làm việc hăng say, cố gắng không ngừng nghỉ để có được thành công.

Trong ngày hôm nay tuổi Thìn còn được quý nhân Lục hợp chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà tìm được cách để hâm nóng tình cảm cho mình. Giữa bản mệnh và đối phương có quá nhiều kỷ niệm đẹp, sao nỡ để tình yêu phôi phai được. Với người độc thân thì có lẽ đây sẽ là ngày muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026, Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy trân trọng cơ hội này và học hỏi thêm những điều đáng quý từ người ấy. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc đầy nhà, Phúc Khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, cuộc đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và được cất nhắc lên vị trí cao hơn. 

 

Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn không hề cô đơn bởi gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất cho bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/3/2026, 3 con giáp rũ sạch vận xui, tài vận đỏ rực, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có tưng bừng

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/3/2026, 3 con giáp rũ sạch vận xui, tài vận đỏ rực, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có tưng bừng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp rũ sạch vận xui, tài vận đỏ rực, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có tưng bừng vào đúng 20h hôm nay, ngày 15/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ