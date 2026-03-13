Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong công việc nhờ Chính Quan hỗ trợ. Dù phải đảm đương những trách nhiệm lớn nhưng công việc vẫn luôn trôi chảy vì bản mệnh chẳng hề nao núng, còn biết cách lập kế hoạch thông minh linh hoạt.

Cũng trong hôm nay, việc kinh doanh buôn bán của con giáp này cũng ngày càng thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông trôi chảy, lợi nhuận dôi dư. Khách hàng tấp nập vào ra, uy tín của con giáp này trên thị trường càng lớn, tiếng lành đồn xa.

Nhưng cũng bởi quá mải mê với công việc nên bạn có phần xao nhãng trong việc quan tâm tới người thân. Tuy nhiên, không vì thế mà quan hệ gia đình của con giáp này bị xáo trộn, hãy cứ vững vàng với công việc đi. Người độc thân thỏa mãn với tình trạng hiện tại của mình, không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Con giáp tuổi Dần

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, cục diện Lục Hợp Thái Tuế giúp người tuổi Dần gặp nhiều niềm vui trong ngày. Công việc có nhiều thuận lợi, bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu, trong khi đó đường tình duyên cũng không có gì phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân nên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tập thể, tăng cường gặp gỡ mọi người để mở rộng các mối quan hệ và tăng cơ hội gặp được người xứng đôi với mình. Tuy nhiên, đừng cố gượng ép bản thân và hãy luôn nhớ phải yêu thương chính mình.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, Chính Tài trợ lực là điểm sáng giúp sự nghiệp của Mùi có tiến triển. Bạn sẽ thấy vui vì mình đã chọn đúng đường, mặc kệ người ngoài chê bai thì bạn vẫn phát triển. Con giáp này có thể bị cấp trên soi xét và đánh giá nghiêm khắc hơn người thường nhưng vẫn vượt qua được.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nào đang có đầu tư bên ngoài thì rất có thể sẽ thu về một khoản lợi không nhỏ trong ngày hôm nay. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai.

Cục diện hai hành Thổ tương hòa giúp Mùi có một ngày bình yên. Bạn hãy luôn nhớ rằng chỉ cần được sống và hít thở không khí thôi đã là tuyệt vời lắm rồi, đừng nhìn vào những mặt xấu của cuộc sống, tương lai còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!