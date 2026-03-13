Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Thưởng thức miếng pizza nóng hổi với phần đế giòn tan quyện cùng lớp phô mai béo ngậy kéo sợi dài thích mắt là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và kết cấu khiến món ăn này trở thành 'cực phẩm' gây nghiện cho cả gia đình.

Làm nước sốt pizza

Rửa sạch cà chua rồi khía 2 đường trên từng quả, để có thể tách vỏ cà chua dễ dàng.

Sau đó đặt 1 nồi nước trên bếp, chờ nước sôi, bỏ cà vào luộc trong vòng khoảng 1-2 phút. Vớt ra để nguội rồi tách vỏ cà chua và thái hạt lựu cà chua, hành tây.

Cho chảo lên bếp, cho khoảng 6 thìa canh bơ, cho tỏi băm và hành tây vào xào thơm.

Tiếp đó cho cà chua vào đảo đều, với 1.2kg cà chua và 2 củ hành tây, nêm vào như sau:

- 12 thìa canh tương cà chua

- 2 thìa canh đường

- 8 thìa café hạt nêm

- 6 thìa café lá oregano

- 6 thìa café lá húng tây khô

Đảo đều, để sôi liu riu khoảng 5 phút, sau đó bỏ vào máy xay xay nhuyễn. Rồi bỏ lại vào chảo và đun sôi liu riu khoảng 5 phút nữa là được. Lượng nước sốt này có thể làm được khoảng 65-70 miếng bánh. Ở đây mình làm dư sốt gấp đôi rồi bỏ bớt gần 1 nửa bảo quản trong ngăn đá để dùng dần trong khoảng 1 đến 2 tháng.

Xào ngô bò

Cho dầu vào chảo, phi thơm tỏi, rồi cho 1.5kg thịt bò vào chảo đảo đều ở mức nhiệt to nhất, khi thịt bò đã ráo nước, bỏ vào 5 thìa café hạt nêm, chỉ nêm nhạt một chút rồi đảo đều cho bò thấm gia vị, đổ thịt bò ra bát. Tiếp tục, cho ngô vào đảo đều, nêm 3 thìa canh nước sốt pizza mà đã làm lúc trước vào, xào cho đến khi ngô chin thì bỏ thịt bò chin vào trộn đều, thêm vào oregano và húng tây khô và tiếp tục xào đến khi ráo hẳn nước là được.

Tiếp theo, cắt đôi bánh mì, quết 1 lớp nước sốt, 1 lớp phomai, 1 lớp ngô bò và cuối cùng thêm 1 lớp phomai. Sau khi phủ nhân xong cho vào lò nướng tới khi phomai chảy ra là được.

Nguồn: FB Khuat Thi Thuy.