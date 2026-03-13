Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê

Món ngon mỗi ngày 13/03/2026 05:00

Chiếc pizza vừa ra lò đã tỏa hương thơm nức mũi với lớp đế bánh vàng ươm, giòn rụm khó cưỡng. Điểm nhấn chính là lớp phô mai tan chảy, kéo sợi dài miên man đầy quyến rũ, khiến bất cứ ai cũng phải 'xiêu lòng' và không thể dừng lại ở miếng đầu tiên.

Thưởng thức miếng pizza nóng hổi với phần đế giòn tan quyện cùng lớp phô mai béo ngậy kéo sợi dài thích mắt là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và kết cấu khiến món ăn này trở thành 'cực phẩm' gây nghiện cho cả gia đình.

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 1

Nguyên liệu cho pizza ngô bò

- 1.5kg thịt bò xay
- 3 bắp ngô ngọt
- 2 củ hành tây
- 2 củ tỏi
- 1.2kg cà chua
- 2kg phomai mozzarela bào sợi
- 18 chiếc bánh mì

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 2

Làm nước sốt pizza

Rửa sạch cà chua rồi khía 2 đường trên từng quả, để có thể tách vỏ cà chua dễ dàng.

Sau đó đặt 1 nồi nước trên bếp, chờ nước sôi, bỏ cà vào luộc trong vòng khoảng 1-2 phút. Vớt ra để nguội rồi tách vỏ cà chua và thái hạt lựu cà chua, hành tây.

Cho chảo lên bếp, cho khoảng 6 thìa canh bơ, cho tỏi băm và hành tây vào xào thơm.

Tiếp đó cho cà chua vào đảo đều, với 1.2kg cà chua và 2 củ hành tây, nêm vào như sau:

- 12 thìa canh tương cà chua
- 2 thìa canh đường
- 8 thìa café hạt nêm
- 6 thìa café lá oregano
- 6 thìa café lá húng tây khô

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 3

Đảo đều, để sôi liu riu khoảng 5 phút, sau đó bỏ vào máy xay xay nhuyễn. Rồi bỏ lại vào chảo và đun sôi liu riu khoảng 5 phút nữa là được. Lượng nước sốt này có thể làm được khoảng 65-70 miếng bánh. Ở đây mình làm dư sốt gấp đôi rồi bỏ bớt gần 1 nửa bảo quản trong ngăn đá để dùng dần trong khoảng 1 đến 2 tháng.

Xào ngô bò

Cho dầu vào chảo, phi thơm tỏi, rồi cho 1.5kg thịt bò vào chảo đảo đều ở mức nhiệt to nhất, khi thịt bò đã ráo nước, bỏ vào 5 thìa café hạt nêm, chỉ nêm nhạt một chút rồi đảo đều cho bò thấm gia vị, đổ thịt bò ra bát. Tiếp tục, cho ngô vào đảo đều, nêm 3 thìa canh nước sốt pizza mà đã làm lúc trước vào, xào cho đến khi ngô chin thì bỏ thịt bò chin vào trộn đều, thêm vào oregano và húng tây khô và tiếp tục xào đến khi ráo hẳn nước là được.

Tiếp theo, cắt đôi bánh mì, quết 1 lớp nước sốt, 1 lớp phomai, 1 lớp ngô bò và cuối cùng thêm 1 lớp phomai. Sau khi phủ nhân xong cho vào lò nướng tới khi phomai chảy ra là được.

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 4

Nguồn: FB Khuat Thi Thuy.

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Mứt vỏ bưởi từ lâu đã là hương vị không thể thiếu trong khay bánh kẹo ngày Tết. Thay vì đi mua, bạn hoàn toàn có thể tự tay vào bếp để mang đến món nhâm nhi dẻo thơm cho cả gia đình. Với công thức đơn giản dưới đây, việc thực hiện món mứt này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   pizza pizza trên đế bánh mì món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái

Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái

Hậu trường 1 giờ 34 phút trước
Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng "kho" dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng "kho" dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Phía Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng khi bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Phía Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng khi bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Dâu tây biến tấu theo cách này: Vừa bổ máu, vừa "nhuận sắc" lại giúp giữ dáng

Dâu tây biến tấu theo cách này: Vừa bổ máu, vừa "nhuận sắc" lại giúp giữ dáng

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn