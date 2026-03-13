Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Món ngon mỗi ngày 13/03/2026 05:00

Chiếc pizza vừa ra lò đã tỏa hương thơm nức mũi với lớp đế bánh vàng ươm, giòn rụm khó cưỡng. Điểm nhấn chính là lớp phô mai tan chảy, kéo sợi dài miên man đầy quyến rũ, khiến bất cứ ai cũng phải 'xiêu lòng' và không thể dừng lại ở miếng đầu tiên.

Thưởng thức miếng pizza nóng hổi với phần đế giòn tan quyện cùng lớp phô mai béo ngậy kéo sợi dài thích mắt là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và kết cấu khiến món ăn này trở thành 'cực phẩm' gây nghiện cho cả gia đình.

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 1

Nguyên liệu cho pizza ngô bò

- 1.5kg thịt bò xay
- 3 bắp ngô ngọt
- 2 củ hành tây
- 2 củ tỏi
- 1.2kg cà chua
- 2kg phomai mozzarela bào sợi
- 18 chiếc bánh mì

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 2

Làm nước sốt pizza

Rửa sạch cà chua rồi khía 2 đường trên từng quả, để có thể tách vỏ cà chua dễ dàng.

Sau đó đặt 1 nồi nước trên bếp, chờ nước sôi, bỏ cà vào luộc trong vòng khoảng 1-2 phút. Vớt ra để nguội rồi tách vỏ cà chua và thái hạt lựu cà chua, hành tây.

Cho chảo lên bếp, cho khoảng 6 thìa canh bơ, cho tỏi băm và hành tây vào xào thơm.

Tiếp đó cho cà chua vào đảo đều, với 1.2kg cà chua và 2 củ hành tây, nêm vào như sau:

- 12 thìa canh tương cà chua
- 2 thìa canh đường
- 8 thìa café hạt nêm
- 6 thìa café lá oregano
- 6 thìa café lá húng tây khô

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 3

Đảo đều, để sôi liu riu khoảng 5 phút, sau đó bỏ vào máy xay xay nhuyễn. Rồi bỏ lại vào chảo và đun sôi liu riu khoảng 5 phút nữa là được. Lượng nước sốt này có thể làm được khoảng 65-70 miếng bánh. Ở đây mình làm dư sốt gấp đôi rồi bỏ bớt gần 1 nửa bảo quản trong ngăn đá để dùng dần trong khoảng 1 đến 2 tháng.

Xào ngô bò

Cho dầu vào chảo, phi thơm tỏi, rồi cho 1.5kg thịt bò vào chảo đảo đều ở mức nhiệt to nhất, khi thịt bò đã ráo nước, bỏ vào 5 thìa café hạt nêm, chỉ nêm nhạt một chút rồi đảo đều cho bò thấm gia vị, đổ thịt bò ra bát. Tiếp tục, cho ngô vào đảo đều, nêm 3 thìa canh nước sốt pizza mà đã làm lúc trước vào, xào cho đến khi ngô chin thì bỏ thịt bò chin vào trộn đều, thêm vào oregano và húng tây khô và tiếp tục xào đến khi ráo hẳn nước là được.

Tiếp theo, cắt đôi bánh mì, quết 1 lớp nước sốt, 1 lớp phomai, 1 lớp ngô bò và cuối cùng thêm 1 lớp phomai. Sau khi phủ nhân xong cho vào lò nướng tới khi phomai chảy ra là được.

Chỉ 5 phút cho món 'pizza đế bánh mì' giòn rụm, cả nhà đều mê - Ảnh 4

Nguồn: FB Khuat Thi Thuy.

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Thay vì đi mua, bạn hoàn toàn có thể tự tay vào bếp để mang đến món nhâm nhi dẻo thơm cho cả gia đình. Với công thức đơn giản dưới đây, việc thực hiện món mứt này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   pizza pizza trên đế bánh mì món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ