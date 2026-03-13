Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 08:35

3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc.

Tuổi Sửu

Được thần Tài phù hộ, người tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn. Sự nghiệp của bạn phát triển, "làm mưa làm gió", tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời. Ngoài ra, làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu.

Điều quan trọng nhất là chính vào thời gian này Sửu đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn, con giáp này quả thực là những người có phúc khí hơn người. Cũng bởi vậy nên mới đầu con giáp này không phải là người xuất sắc nhất nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Sửu nhất định sẽ làm nên chuyện.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cố gắng càng nhiều thì độ thăng hoa càng cao, chỉ cần xác định được mục tiêu ban đầu thì việc tạo dựng tiền đồ sự nghiệp cho riêng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bạn cũng sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người phát tài vượt trội. Dù là năm tuổi nhưng cũng gặt hái được một số thành công nhất định.

So với những con giáp khác, người tuổi Dần có nhiều ưu điểm vượt trội, không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, chấp nhận thất bại để học được những kinh nghiệm đổi đời.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng.

Những người tuổi Mão được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, bạn tức khắc sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Đặc biệt, trong thời gian tới người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường công danh hay tài lộc, mà đường nhân duyên tình ái cũng cực kỳ thăng hoa như ý.  

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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