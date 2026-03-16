Tử vi tuần mới từ 16/3 đến 22/3/2026, 3 con giáp giàu càng thêm giàu, may mắn toàn diện, dư dả viên mãn, mua thêm két sắt đựng tiền

Tử vi tuần mới từ 16/3 đến 22/3/2026, Thực thần trợ vận, Mùi thông minh trong việc giải quyết rắc rối tiền bạc, mọi việc đều nằm trong tầm tay. Những người kinh doanh hàng ăn, buôn bán ra thị trường quốc tế, làm nghề tự do có thu nhập dồi dào và nhìn thấy hy vọng sau những ngày đen tối.

Công việc của Mùi cũng đang có tiến triển tích cực do ảnh hưởng của Tam Hợp quý nhân. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người có chức quyền và vượt qua khó khăn một cách suôn sẻ. Có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng công việc làm ăn theo hướng tốt hơn. Tình duyên thăng hoa, với Mùi, hạnh phúc là liều thuốc tốt nhất, nó có thể chữa lành mọi rắc rối trong cuộc sống của bạn. Dù ngoại hình không nổi bật nhưng con giáp tốt tính này rất được lòng nhiều người xung quanh, đó là nhờ vào lòng tốt và tính cách dịu dàng của Mùi.

Tử vi tuần mới từ 16/3 đến 22/3/2026, được Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tý dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Đó là lý do bạn luôn được giao cho những công việc quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điểm yếu của bạn là nhiều khi quá bảo thủ, không muốn thay đổi và học hỏi thêm những điều mới mẻ. Nếu muốn hoàn thành công việc nhanh chóng và xuất sắc hơn, bạn không thể mãi đi theo một lối mòn.

Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện khó khăn, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà tránh được những hiểu lầm đáng tiếc.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi tuần mới từ 16/3 đến 22/3/2026, người tuổi Dần có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều thu được nhiều món lợi trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Hãy tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để thể hiện những khả năng tiềm tàng của mình, điều đó sẽ rất hữu ích cho bạn trong tương lai.

Tuy nhiên, đường tình duyên không mấy thuận lợi do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho bạn bối rối và bứt rứt không thôi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!