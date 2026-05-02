Danh tính người phụ nữ cướp tiệm vàng, chủ tiệm nhảy qua tủ kính vẫn không bắt được

Đời sống 02/05/2026 12:29

Chiều 1/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo khẩn truy tìm 2 đối tượng (một nam, một nữ) liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/5, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng đã xảy ra tại tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, một đôi nam nữ điều khiển xe máy phân khối lớn, đến một tiệm vàng ở thị trấn Đức Thọ (cũ), nay thuộc xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đối tượng nữ khoảng 35-40 tuổi vào tiệm hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn). Ngay khi vừa cầm được 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng), đối tượng này bất ngờ tháo chạy ra ngoài. Chị Huế - nữ chủ tiệm vàng nhanh chóng leo qua tủ kính đuổi theo.

Khi đó, một đối tượng nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám (BKS: 38D1-13838) đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm hung hãn tấn công chị Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Khi nghe chủ tiệm vàng hô hoán, nhiều người dân đã hỗ trợ truy đuổi nhưng khi đến địa bàn giáp ranh với xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An thì bị mất dấu.

Danh tính người phụ nữ cướp tiệm vàng, chủ tiệm nhảy qua tủ kính vẫn không bắt được - Ảnh 1
Khoảnh khắc người phụ nữ cướp số vàng và bỏ chạy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, nNgay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lập tức chủ trì, phối hợp cùng Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số Công an xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác đã được thành lập, thực hiện chốt chặn các ngả đường và rà soát các địa bàn nghi vấn theo dấu vết nóng của tội phạm.

Sau 8 giờ đồng hồ rượt đuổi, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gây án.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú tại Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Trần Văn Dũng (SN 1987, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Trong khi đó, Trần Văn Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long (QL1A), với ý định bắt xe ra Bắc. Quá trình truy bắt được triển khai khẩn trương, quyết liệt, thể hiện sự mưu trí, nhanh nhạy của lực lượng Công an, không để các đối tượng có cơ hội tẩu thoát.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật. Chiến công của lực lượng Công an Hà Tĩnh ngay trong ngày nghỉ lễ đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

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