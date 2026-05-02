Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng

Đời sống 02/05/2026 06:00

Chiếc ô tô vào đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy, 2 thiếu niên trong xe không kịp thoát ra ngoài được xác định đã tử vong. Vụ cháy cũng làm hư hỏng một phần ô tô và ảnh hưởng đến một trụ bơm xăng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 1/5, chính quyền xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ chiếc ô tô bốc cháy khi vào đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu ở địa phương này chiều cùng ngày. 

Cụ thể hai nạn nhân tử vong là nam giới, gồm T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi, cùng xã Thăng Điền).

Tài xế điều khiển phương tiện là V.N.D.A. (24 tuổi, trú xã Thăng Điền).

Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng - Ảnh 1
Ô tô bị cháy ở phần đuôi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa vào camera an ninh ghi lại, khoảng 15h22 cùng ngày, ô tô trên đi vào đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 90, nằm ven quốc lộ 1, đoạn qua xã Thăng Điền thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sau khi xe dừng lại để đổ xăng, tài xế bước ra khỏi xe, nhân viên chuẩn bị đổ xăng thì ngọn lửa bùng phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến mọi người hốt hoảng.

Nhân viên cây xăng đã dùng bình chữa cháy cùng người dân xung quanh nhanh chóng tham gia dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến chiếc xe bị cháy rụi.

Sau đó lực lượng chức năng đã điều động phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Dù đám cháy được dập tắt, hai người ngồi trong ô tô đã tử vong.

Lực lượng công an sau đó phong tỏa hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 30/4. Thời điểm này, bà Phạm Thị Ngọc Th. (SN 1959, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) lên phà đi từ An Giang về xã Tân Long.

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