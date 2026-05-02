Thứ cây mọc dại đầy vườn lại là "vị thuốc tiên" mát gan, thanh lọc cơ thể cực mạnh

Dinh dưỡng 02/05/2026 05:00

Lá cây sương sâm được sử dụng để làm thạch giải khát và hỗ trợ điều trị một số bệnh. Không chỉ giúp thanh nhiệt, sương sâm còn có lợi cho người bị tiểu đường và táo bón.

Cây sương sâm có tên khoa học là Tiliacora triandra, họ Menispermaceae. Cây còn được gọi các tên gọi khác như sâm sâm, xanh tam hay dây xanh leo.

Cây sương sâm là loại cây lâu năm, thân leo, có nhiều nhánh. Cây thường mọc bò dưới đất, leo vào cây khác hoặc leo vào bờ rào, bờ tường (khi được trồng). Sương sâm có thân dài trung bình từ 3 – 5m, với cây có nhiều năm tuổi, chiều dài của thân có thể lên đến 10m. Rễ sương sâm là loại rễ cọc, ăn sâu vào trong lòng đất và có sức sống rất mạnh.

Lá sương sâm có phiến hình trái tim và được phủ lớp lông mềm. Hoa của cây mọc theo chùm, có màu vàng. Quả sương sâm hình trái xoăn với chiều dài từ 10 – 12mm.

Công dụng của cây sương sâm 

Thanh nhiệt: Làm thạch từ lá sâm là cách dùng đơn giản và phổ biến nhất từ lá sâm. Theo đông y, lá sâm có vị ngọt thanh, nhạt, tính mát, không độc. Làm thạch từ lá sâm giúp thanh nhiệt rất tốt, đặc biệt vào mùa hè nắng nóng. Ngoài ra, có thể giã nhỏ lá sâm, hòa với nước và đường để làm nước ép uống hàng ngày.

Giúp hạ sốt: Lá sâm có công dụng hạ sốt hiệu quả và nhanh chóng cho người già và trẻ nhỏ. Có thể dùng lá sâm để làm thạch hoặc giã nhỏ chắt lấy nước uống khi có triệu chứng sốt. Tuy nhiên, nếu dùng lá sâm nhưng không giúp giảm sốt thì nên liên hệ với bác sĩ kịp thời.

Chống táo bón: Lá sâm còn giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, chống táo bón hiệu quả. Tình trạng táo bón thường gặp do chế độ ăn thiếu chất xơ, phân ở đại tràng quá lâu ngày bị tái hấp thu nước nên đóng thành khuôn, khô cứng khó đi. Dùng lá sâm làm thạch có chứa nhiều nước giúp tăng thể tích dịch trong lòng ruột, làm cho phân mềm ra, dễ đi hơn, chữa táo bón.

Giảm cân: Lá sâm là một thực phẩm giảm cân lý tưởng. Do khi dùng lá sâm để làm thạch thì lượng calo trong thạch rất thấp, nhiều khoáng chất vi lượng, lại chứa nhiều nước. Bên cạnh đó, đối với người mong muốn giảm cân, việc ăn nhiều thạch làm từ lá sâm sẽ chống tình trạng táo bón, giúp thanh lọc cơ thể nên có thể áp dụng để giảm cân nhanh chóng.

Hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường: Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã nhận thấy tiềm năng của các hoạt chất có trong lá sâm giúp hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường hiệu quả. Tác dụng hạ đường huyết được cho là do lá sâm giúp giảm sự phóng thích glucose từ gan. Các hoạt chất trong lá sâm còn có khả năng làm nhạy cảm insulin, kích thích insulin từ tuyến tụy.

Các lưu ý trong quá trình sử dụng lá sương sâm

Tuy có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, việc sử dụng lá cây sương sâm cũng cần được lưu ý như sau:

Không nên ăn quá nhiều thạch sương sâm bởi có thể gây ra tình trạng tiêu chảy. Theo khuyến cáo, không nên sử dụng quá 2 ly thạch sương sâm trong một ngày với người lớn và ½ ly trong một ngày với trẻ nhỏ.

Theo Đông Y, lá sương sâm có tính hơi độc, do đó, không nên quá lạm dụng.

Nên ưu tiên sử dụng lá sương sâm tươi vì để có được hàm lượng các chất chiết xuất là nhiều nhất.

Mẹ bầu có thể sử dụng thạch sương sâm để giảm các tình trạng tiêu bón trong thai kỳ. Tuy nhiên, cần sử dụng với định mức hợp lý.

"Nữ hoàng trái cây" đang vào vụ: Ăn chơi ai dè bổ thật, 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe chị em mê mẩn

"Nữ hoàng trái cây" đang vào vụ: Ăn chơi ai dè bổ thật, 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe chị em mê mẩn

Quả mận không chỉ được biết đến là một loại trái cây phổ biến mà còn được ứng dụng rộng rãi trong y học với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
TIN MỚI NHẤT

Thương tâm: Bố tử vong sau nỗ lực cứu con trai bị sóng biển cuốn

Thương tâm: Bố tử vong sau nỗ lực cứu con trai bị sóng biển cuốn

Đời sống 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 3/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 3/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng

Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô bốc cháy ở cây xăng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/5/2026, 3 con giáp có vận trình rực rỡ, tiền tài tăng cấp số nhân, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/5/2026, 3 con giáp có vận trình rực rỡ, tiền tài tăng cấp số nhân, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 2/5/2026, Thần Tài mở két vàng, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tài khoản nảy số liên tục, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Đúng hôm nay, thứ Bảy 2/5/2026, Thần Tài mở két vàng, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tài khoản nảy số liên tục, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Rủ bạn tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Rủ bạn tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Danh tính vận động viên tử nạn trên đường đua mô tô tại Cần Thơ

Danh tính vận động viên tử nạn trên đường đua mô tô tại Cần Thơ

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thứ cây mọc dại đầy vườn lại là "vị thuốc tiên" mát gan, thanh lọc cơ thể cực mạnh

Thứ cây mọc dại đầy vườn lại là "vị thuốc tiên" mát gan, thanh lọc cơ thể cực mạnh

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 2/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Sau hôm nay, thứ Bảy 2/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 1/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ dù đang kỳ nghỉ lễ

Giá vàng hôm nay, ngày 1/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ dù đang kỳ nghỉ lễ

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/5/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn song hành, làm đâu thắng đó, cuộc đời êm ấm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/5/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn song hành, làm đâu thắng đó, cuộc đời êm ấm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

"Nữ hoàng trái cây" đang vào vụ: Ăn chơi ai dè bổ thật, 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe chị em mê mẩn

"Nữ hoàng trái cây" đang vào vụ: Ăn chơi ai dè bổ thật, 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe chị em mê mẩn

Đừng chỉ dùng để nấu lẩu gà! Lá é còn là "vị thuốc" cực tốt với những công dụng ít ai ngờ

Đừng chỉ dùng để nấu lẩu gà! Lá é còn là "vị thuốc" cực tốt với những công dụng ít ai ngờ

Lá tía tô rất tốt nhưng lại là "khắc tinh" của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại

Lá tía tô rất tốt nhưng lại là "khắc tinh" của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại

Đừng khinh rẻ hạt tí hon: Lượng Omega-3 gấp nhiều lần cá hồi, là "cứu tinh" cho xương khớp và trái tim

Đừng khinh rẻ hạt tí hon: Lượng Omega-3 gấp nhiều lần cá hồi, là "cứu tinh" cho xương khớp và trái tim

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả trứng mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả trứng mỗi ngày?

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc