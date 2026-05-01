"Nữ hoàng trái cây" đang vào vụ: Ăn chơi ai dè bổ thật, 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe chị em mê mẩn

Mận thường có hình tròn, vỏ mận có nhiều màu sắc khác nhau khi chín, phổ biến nhất là đỏ, tím, đen sẫm, xanh lá cây hoặc vàng. Thịt quả thường có màu vàng hổ phách, màu đỏ hoặc tím nhạt. Vị của mận rất đa dạng, từ chua gắt (khi còn xanh hoặc chưa chín tới) đến ngọt đậm đà (khi chín mọng), thường kèm theo một chút vị chát nhẹ ở vỏ. Thịt quả mận thường giòn, mọng nước khi còn cứng và trở nên mềm mại hơn khi chín kỹ.

Quả mận là loại trái cây thuộc họ hoa hồng (Rosaceae), cùng họ với đào, mơ và anh đào. Mận được trồng rộng rãi trên khắp thế giới và rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa hè.

Mặc dù, ăn mận nhiều thường bị coi là nóng nhưng quả mận lại sở hữu nguồn dưỡng chất phong phú, mang lại lợi ích cho sức khỏe mà có thể bạn chưa từng biết đến.

Mận giúp giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch: Kali chứa trong quả mận giúp kiểm soát huyết áp, ổn định nhịp tim và bảo vệ hệ tim mạch. Bên cạnh đó, mận chứa rất ít chất béo và nhiều chất xơ còn có tác dụng giảm lượng cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh như thiếu máu, nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân béo phì và bị tiểu đường nên ăn mận vì: Mận có rất ít calo, bù lại thì chứa nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ chất béo và chất đường từ thực phẩm, tăng tiết insulin. Ngoài ra nhờ quá trình này mà lượng đường huyết trong cơ thể luôn được duy trì ở mức ổn định, vì vậy mận rất thích hợp cho người bị thừa cân, rối loạn mỡ máu và tiểu đường.

Quả mận giúp ngừa táo bón và cải thiện hệ tiêu hóa: Chất xơ không hòa tan của quả mận có tác dụng ngăn cản dịch vị và vi khuẩn có hại tác động xấu đến niêm mạc dạ dày. Ngoài ra còn giúp chúng ta có cảm giác no lâu, giảm sự thèm ăn, kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, nhuận tràng.

Phòng bệnh ung thư: Sắc tố Anthocyanin có trong quả mận giúp loại bỏ các gốc tự do, chống oxy hóa, nhờ đó hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú,...

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rất tốt, nhưng bạn cần lưu ý 3 quy tắc sau để tránh tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe:

- Không ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều mận (trên 10 quả/ngày) có thể gây nóng trong, nổi mụn nhọt và hại dạ dày do tính axit cao.

- Tránh ăn khi đói: Tính axit trong mận có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày nếu bụng đang rỗng.

- Người bị bệnh thận nên hạn chế: Mận chứa nhiều oxalate, chất này có thể gây cản trở hấp thụ canxi và hình thành sỏi thận.