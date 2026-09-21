Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Hậu trường 21/09/2026 13:48

Dương Triệu Vũ mới đây chia sẻ hình ảnh đi cùng anh trai - NSƯT Hoài Linh đến phòng khám.

Dương Triệu Vũ mới đây đăng tải khoảnh khắc cùng NSƯT Hoài Linh đến phòng khám. Chia sẻ hình ảnh bên anh trai, nam ca sĩ dí dỏm viết: “Ai tin được không chứ anh tui tuổi này rồi đó mà đi nha sĩ cũng phải có các em đi kèm”.

Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Những năm gần đây, NSƯT Hoài Linh khá kín tiếng và không còn xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội. Vì vậy, hình ảnh nam nghệ sĩ do người thân chia sẻ thường thu hút sự chú ý.

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 1
Dương Triệu Vũ mới đây đăng tải khoảnh khắc cùng NSƯT Hoài Linh đến phòng khám

Dương Triệu Vũ là em út trong gia đình, trong khi Hoài Linh là người con thứ tư. Mối quan hệ giữa hai anh em từng được Dương Triệu Vũ nhắc đến trong nhiều cuộc trò chuyện. Theo nam ca sĩ, thời trẻ anh từng khá e dè trước người anh nổi tiếng bởi Hoài Linh vốn là người khó tính và cầu toàn. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn dành sự quan tâm và thường góp ý cho con đường nghệ thuật của em trai.

Sau khi cha qua đời năm 2021, Dương Triệu Vũ cho biết hai anh em trở nên gần gũi hơn. Hoài Linh cũng cởi mở hơn, thường trò chuyện với em về công việc và những vấn đề trong cuộc sống. Cùng thời gian này, nam nghệ sĩ giảm đáng kể việc xuất hiện trên truyền hình, hạn chế tham gia gameshow và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

So với giai đoạn từng phủ sóng dày đặc trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh, nhịp hoạt động hiện tại của Hoài Linh có phần kín đáo hơn. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì công việc nghệ thuật và lựa chọn các dự án phù hợp.

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh - Ảnh 2
NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh với vai hành động ở tuổi gần 60

Trong sự nghiệp, Hoài Linh từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu hài đến truyền hình và điện ảnh. Nam nghệ sĩ góp mặt trong nhiều phim như “Võ lâm truyền kỳ”, “Nụ hôn thần chết”, “Hello cô Ba”, “Nhà có 5 nàng tiên”, “Quý tử bất đắc dĩ”, “Tía tui là cao thủ”, “Nắng” và “Dạ cổ hoài lang”.

Một số tác phẩm từng đạt doanh thu đáng chú ý tại phòng vé. “Nhà có 5 nàng tiên” thu khoảng 60 tỷ đồng, “Tía tui là cao thủ” vượt 50 tỷ đồng, trong khi “Nắng” đạt khoảng 64 tỷ đồng. Những con số này phản ánh sức hút của các bộ phim có sự tham gia của Hoài Linh trong giai đoạn dòng phim hài và gia đình được khán giả Việt quan tâm.

Ở tuổi 57, Hoài Linh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sân khấu, ông tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh và thử sức với những vai diễn có màu sắc khác với hình ảnh hài quen thuộc. Những chia sẻ từ Dương Triệu Vũ cùng các dự án mới cho thấy cuộc sống và hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

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