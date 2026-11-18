Nửa cuối tháng 10 âm lịch, báo hiệu một ngày ngày tràn đầy hỷ sự của tuổi Sửu. Con giáp này hạnh phúc khi được sống trong một gia đình êm ấm, các thành viên đều dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Bản mệnh có thể nhận được tin nhắn quan tâm, chúc mừng đến từ một người nào đó. Nếu đó là người bản mệnh cũng có tình cảm thì nên "bật đèn xanh" cho đối phương, để cuộc sống sang trang mới.

Phương diện công việc cũng báo hiệu những dấu hiệu tốt lành. Nếu phải trực Tết, bản mệnh sẽ thực hiện được những mục tiêu bản thân đặt ra từ trước đó. Con giáp này thậm chí còn có thể gây ấn tượng với người có chức quyền.

Con giáp tuổi Dần

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Dần đã lập gia đình cần xem xét lại bản thân mình. Dường như dạo này bạn đang quá thờ ơ với người thân và dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa lên đầu người ấy. Nếu vợ chồng không biết san sẻ công việc với nhau thì đôi bên sẽ dần nảy sinh bất mãn. Ai cũng phải đi làm vất vả, vì vậy bạn không nên lấy lý do mệt mỏi rồi mặc kệ người ấy. Hãy biết quý trọng những người thân thiết nhất với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan nâng đỡ, phương diện công việc của con giáp này lại có những khởi sắc rõ rệt. Những ý kiến của bạn được cấp trên đánh giá cao và nhanh chóng được hiện thực hóa. Bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Con giáp tuổi Mão

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, nhờ có Thiên Tài mà con giáp tuổi Mão có sẵn tiền, vượt qua được những trở ngại trước mắt trong gang tấc. Tuy thế cũng không được chủ quan, bạn luôn cần có những biện pháp an toàn, tối ưu nhất cho mình nhé. Ngũ hành tương sinh tốt cho khía cạnh tình cảm của bản mệnh trong thời gian này. Thậm chí người độc thân sớm tìm thấy được người để có thể cùng nhau chia sẻ cuộc sống, dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tâm trí của bận trở nên mộng mơ và lãng mạn đến lạ thường. Bạn chìm ngập và bay bổng trong dòng suy nghĩ và viễn cảnh tưởng tượng về những khoảnh khắc vui vẻ, bình yên thay vì tập trung quá nhiều cho công việc.

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