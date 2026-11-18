Đúng 20h hôm nay, ngày 18/11/2026, tuổi Dậu đang kinh doanh khá đắt hàng. Người làm công việc tự do thì hoạt bát lanh lợi, giỏi xoay xở công việc, việc gì đến tay bản mệnh cũng được giải quyết ổn thỏa. Vận trình tài lộc của tuổi Dậu khá dồi dào, đường kiếm tiền hanh thông, thuận lợi. Có những khoản bản mệnh không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi mình. Một số người may mắn hơn thì được cho tiền hoặc cho quà.

Tính cảm trong ngày cũng rất vượng. Con giáp này là người hoạt bát, giỏi xã giao lại phong lưu nên có nhiều người khác phái chú ý. Bản mệnh đi đâu cũng nhanh miệng, giỏi ăn nói, vui tính nên rất được lòng nhiều người.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/11/2026, Thiên Tài chiếu mệnh nhưng để có thể thực hiện thành công kế hoạch kiếm tiền của mình, Thìn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Mọi chuyện thoạt nhìn khá đơn giản nhưng chỉ khi thực sự bắt tay vào làm bạn mới có trải nghiệm thực tế nhất và có những tính toán phù hợp với hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này, vận trình tình cảm của người cầm tinh Rồng dễ có trục trặc. Hôn nhân, tình cảm đôi lứa nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Lý do có thể vì tuổi Thìn trở nên nóng nảy hơn mức bình thường, bạn không chịu lắng nghe ý kiến của người khác vì luôn cho rằng mình đúng.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/11/2026, tuổi Thân cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bản mệnh hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Đây cũng là thời gian rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân có được những trải nghiệm ngọt ngào. Con giáp này dễ dàng làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt với người khác, xây dựng các mối thân tình. Tuy nhiên, vẫn phải chú ý hành vi, tác phong chuẩn mực, tránh gây ảnh hưởng tới danh dự cá nhân.

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