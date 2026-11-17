Trong phim, Dương Thiến Nghiêu hóa thân thành Hạ Vô Song, người từng có tình bạn thân thiết với nữ nghệ sĩ Quan Tử Doanh. Sau cái chết bất ngờ của bạn thân, Vô Song đau đớn rời xa giới giải trí . Bảy năm sau, cô bất ngờ trở lại với kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm cách tiếp cận nhóm bạn gái cũ để từng bước làm sáng tỏ những nghi vấn xoay quanh cái chết của Tử Doanh.

Sự trở lại của Dương Thiến Nghiêu (tên cũ Dương Di) trong bộ phim Cuộc Chiến Hoa Hồng đang thu hút sự chú ý của khán giả màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) năm 2026. Không chỉ đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên trong dự án truyền hình mới của TVB, tác phẩm còn mang đến cho cô vai diễn có chiều sâu tâm lý, xoay quanh tình bạn, thù hận và những bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm.

Ẩn sau vẻ ngoài thân thiện của Hạ Vô Song là những toan tính nhằm khơi lại mâu thuẫn và những bí mật trong quá khứ. Nhân vật không đơn thuần theo đuổi hành trình báo thù mà còn phải đối diện với những tổn thương, sự phản bội và những câu hỏi chưa có lời giải. Đây cũng là thử thách diễn xuất dành cho Dương Thiến Nghiêu khi cô phải thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc, từ đau đớn, nghi ngờ đến lạnh lùng và quyết đoán.

Cuộc Chiến Hoa Hồng do đạo diễn Chung Thụ Giai thực hiện, dự kiến gồm 25 tập, thuộc thể loại tâm lý, chính kịch và bí ẩn. Bên cạnh Dương Thiến Nghiêu, phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của TVB như Trần Hào, Lâm Hạ Vy, Mã Quốc Minh, Trần Triển Bằng, Diêu Tử Linh, Phó Gia Lợi và Trần Tự Dao.

Đáng chú ý, đây là lần tái hợp giữa Dương Thiến Nghiêu và Lâm Hạ Vy sau Ánh Trăng Đen (2024). Trong khi đó, sự góp mặt của ba nam diễn viên Trần Hào, Mã Quốc Minh và Trần Triển Bằng cũng được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho tác phẩm.

Quá trình ghi hình bộ phim được đánh giá là không ít áp lực bởi nhiều phân đoạn đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt. Dương Thiến Nghiêu đặc biệt ấn tượng với cảnh quay dài khoảng 7 phút ở phần kết, được thực hiện bằng cú máy liên tục. Ngoài ra, những cảnh diễn chung với Trần Tự Dao cũng là trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ diễn viên.

Dương Thiến Nghiêu tiết lộ hai người không thể tập dượt quá nhiều trước một số phân cảnh quan trọng, bởi việc chuẩn bị lặp lại có thể làm giảm sự tự nhiên của cảm xúc. Thay vào đó, họ lựa chọn giữ trạng thái chân thật để thể hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm.

Với nội dung khai thác những góc khuất phía sau giới giải trí cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, Cuộc Chiến Hoa Hồng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của TVB trong năm 2026. Màn tái xuất lần này cũng mở ra cơ hội để Dương Thiến Nghiêu khẳng định khả năng diễn xuất qua một hình tượng trưởng thành và phức tạp hơn.