Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu lập thành tích ấn tượng, phim ngôn tình dẫn đầu tại 15 quốc gia

Thành tích này được xem là tín hiệu tích cực đối với bộ phim, đặc biệt trong bối cảnh các tác phẩm truyền hình Trung Quốc phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các nền công nghiệp giải trí khác. Việc đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng tại nhiều thị trường cho thấy sức hút của câu chuyện tình yêu trong Chiết Ánh Trăng, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm của khán giả quốc tế dành cho cặp đôi diễn viên chính.

Bộ phim Chiết Ánh Trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả quốc tế khi liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng chú ý. Dù mới ra mắt, tác phẩm đã vươn lên vị trí Top 1 về độ hot trên nền tảng iQIYI quốc tế tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường giải trí lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Không chỉ ghi điểm trên nền tảng phát sóng, bộ phim còn tạo được hiệu ứng trên các mạng xã hội. Nhiều phân cảnh trong phim thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành nội dung được người hâm mộ chia sẻ và bàn luận. Những khoảnh khắc tương tác giữa Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu cũng góp phần tạo hiệu ứng lan truyền, giúp tác phẩm tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả bên ngoài Trung Quốc.

Đáng chú ý, sức nóng của Chiết Ánh Trăng còn được thể hiện qua các hoạt động quảng bá tại nước ngoài. Tại Nhật Bản, bộ phim xuất hiện trên trang bìa một tạp chí chuyên về phim truyền hình Trung Quốc. Trong khi đó, hình ảnh quảng bá tác phẩm được trình chiếu trên các màn hình LED ngoài trời tại những khu thương mại sầm uất của Hàn Quốc, trong đó có Myeongdong và Sinchon.

Đây là những địa điểm tập trung đông người qua lại, đồng thời có sức ảnh hưởng đáng kể đối với văn hóa tiêu dùng và giải trí tại Hàn Quốc. Việc xuất hiện tại các khu vực này giúp bộ phim gia tăng độ nhận diện, đồng thời cho thấy chiến lược quảng bá phim Hoa ngữ đang ngày càng chú trọng đến thị trường quốc tế.

Về phía dàn diễn viên, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đều là những gương mặt được khán giả trẻ quan tâm. Lâm Nhất sở hữu ngoại hình nổi bật, từng tham gia nhiều dự án tình cảm như Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta. Trong khi đó, Lư Dục Hiểu ngày càng được chú ý nhờ khả năng đảm nhận những vai diễn có màu sắc đa dạng.

Sự kết hợp của hai diễn viên trong Chiết Ánh Trăng được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn cho dòng phim ngôn tình Trung Quốc. Với thành tích dẫn đầu tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tác phẩm đang cho thấy tiềm năng vượt khỏi thị trường nội địa. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho sức lan tỏa của phim truyền hình Hoa ngữ tại châu Á.